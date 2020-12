Dara Rolins promluvila o operaci nosu. Vysvětlila, proč se rozhodla pro operaci v Kyjevě

O tom, že má Dara upravený nos, se začalo psát na konci října. Fotografii se zpěvačkou totiž zveřejnil samotný plastický chirurg. A nyní se podělila o podrobnosti i Dara samotná.

„Nebyla (operace, pozn. red.) estetická. Můj nos není ani hezčí, ani rovnější, ani menší ani nic takového. Opravdu byla zdravotní,“ uvedla zpěvačka Blesku.

Daru podle svých vlastních slov její stav trápil, jelikož nemohla asi 15 let dýchat levou dírkou. „Protože při první operaci, která byla estetická, to doktorovi úplně nevyšlo a musela jsem ten nos dvakrát opravovat. A celé to způsobilo to, že se mi ta přepážka zbortila,“ přiznala.

„Já jsem vyzkoušela ještě po té první zkušenosti další dva doktory a nikdo vlastně neměl tu odvahu to řešit a přistoupit k tomu s tím, že půjdeme do toho. Protože ten nos se opravdu operuje…je to taková hodinářská práce. A tak jsem přemýšlela a nějak jsem se do toho nehrnula,“ řekla.

A proč se rozhodla jít právě na Ukrajinu ? Podle Dary za tím nebylo to, že by se bála odhalení v Česku. Uvedla, že se rozhodla z toho důvodu, že ví, že lékař se těmito problémy zabývá, a tak kontaktovala právě jeho.

V neposlední řadě vysvětlila, že operaci, která se nepovedla, u českého lékaře nijak „nereklamovala“. Konstatovala, že nad těmito věcmi umí mávnout rukou, ale přiznala, že ji situace dlouho trápila. A co se týče rekonvalescence, ta probíhala doma. Podle Dařiných slov se nejednalo o nijak zásadní zásah, neměla ani sádru a po pěti dnech tak byla již zpět doma.

O tom, že je Dara Rolins krásnou ženou, není pochyb. K jejímu vzhledu jí však dopomohly i malé či větší estetické úpravy. Uvádí se, že zpěvačka má za sebou kromě nosu i jiné zákroky. Nechala si udělat silikonová prsa a proti stárnutí bojuje botoxem. První operaci nosu přitom podstoupila již skoro před dvaceti lety a o několik let později, v roce 2014, se v médiích objevila zpráva, že podstoupila další zákrok.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.