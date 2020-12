„Leoši, vypadáš jak od Krainové jeden ze synů.“ Marešovi odletěli z Malediv domů a fanoušci dojetím div neplakali

Manželé Marešovi si užívali sluníčka na Maledivách. Jak to tak však bývá – všechno má svůj konec, a tak i dovolená českého páru již skončila. Manželé se ale ještě stihli pochlubit posledními fotkami z této exotické dovolené.

Na jedné fotce, kterou zveřejnil moderátor, pózuje s manželkou Monikou v brýlích. V popisku k fotce napsal prosté a výstižné „na shledanou“. Sledující si tak budou muset vystačit už jen snímky z Česka, kam se manželé vrací.

Nutno podotknout, že více než faktu, že Marešovi již odlétají, si sledující všímali něčeho úplně jiného. „Leoši, vypadáš jako syn Pohlreicha,“ zněl jeden z komentářů. Další uživatelka zase v Leošovi viděla známou postavu z filmů. „A já že se na mě usmívá Harry Potter,“ napsala.

„Leoši, vypadáš jak od Krainové jeden ze synů, pochopitelně ten mladší,“ stálo v dalším komentáři.

Ostatní uživatelé pak přáli manželům šťastnou cestu a poděkovali za to, že si dovolenou mohli užít s nimi. „Bylo to krásné Leoši, děkujeme za denní dávku srandy. My ještě zůstáváme v teple.“

Jiní poznamenávali, že je to opravdová škoda, že už musí odletět, protože vysílání s Leošem z Malediv je vždy bavilo. „A ta hnusná kosa, do které se vracíte. Škoda, vysílání z Malediv bylo fajn, vždycky jsem se těšila,“ poznamenala uživatelka.

Ani jeho manželka Monika nezůstala pozadu a s dovolenou se náležitě rozloučila. Na jedné fotce pózovala pouze zezadu s pískem ve vlasech.

„Dobrý večer, Moniko, to je parádní fotka. Úplně jsem se začala těšit na léto a moře. Protože salty hair jsou super. A děkuju za krásné fotky, které sdílíte, alespoň trošku mě to nabilo vitamínem sea,“ stálo v komentáři.

Na další fotce je pak Monika zachycena naopak zepředu ve velkých brýlích. Ke snímku uvedla, že si dobila baterky a nutno podotknout, že vypadá opravdu spokojeně. „Sluší moc,“ reagovali fanoušci.

V neposlední řadě se pochlubila snímkem z letadla, které ukazuje Maledivy z výšky. „Nádhera, taky na ně stále vzpomínám,“ napsala jedna z uživatelek. Jiná pak místo označila za ráj na zemi. „Taky vzpomínáme rádi. Sen a ráj na zemi,“ uvedla.

Leoš a Monika Marešovi

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.

Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story. Proslavila se zejména vztahem s Marešem. Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.

Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.