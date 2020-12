Veronika Kubařová originálním způsobem podpořila české výrobce. Lidé jí vyznali lásku i za něco jiného

„Podpora. Tu teď potřebujeme tak nějak všichni. Je zajímavé sledovat, jak má celý svět jeden společný problém a každý stát ho řeší ‚po svém´. Ne, že by ekologie a environmentální problémy nebyly už dřív společné pro celý svět, no nic, o tom zase příště. Cítím víc než kdy jindy, jak je teď důležité podpořit to, co je ‚naše‘ naše české,“ uvedla.

Herečce se líbí, že i Česká spořitelna se rozhodla tohle šířit a podporovat nápady na dárky, které udělají radost nejen kupujícím a obdarovaným, ale zároveň i českým výrobcům.

Kubařová vyzvala, aby lidé letos nakoupili dárky u domácích výrobců a udělali tak radost dvakrát. Patřičný odkaz na takové výrobky celebrita rovněž sdílela ve svém příspěvku.

Ke statusu nezapomněla dodat svou vánoční fotografii, která na sledující zapůsobila.

„Ano, to jste vy – to by se mohlo prodávat jako vánoční pohled - konečně záříte (možná víc, než ten stromek) - vám se smějí i ty vaše nádherné oči - tak už se na svět nemračte, nesluší vám to - rozdávejte dál radost i když je život někdy krutý,“ napsal Jiří Brabec.

„Děláte radost svými příspěvky každý den, jste skvělá. Rozdáváte lidem radost a v této době to velmi oceňuji,“ vyslovila se uživatelka Helen.

„Jsem nemocná a dívala jsem se na staré StarDance a z jednoho Vašeho tance a zpěvu budu paff zase dlouho. Musíme se radovat z něčeho každý den, díky, že jste a díky za podporu českých Vánoc,“ vyslovila solidaritu Martina Prokešová.

„Dobrá iniciativa – občas i banky jsou k něčemu. Ale takovou podporou se nedivím. Děkuju za inspiraci,“ uvedl komentující s nickem Nino 22.

„Úplně jsem zÍrala, kolik neskutečného potenciálu v Čechách je, tolik šikovných rukou, a to se přece musí podporovat. Jsem ráda, že to máte stejně, Veroniko,“ podpořila celebritu Martina Hořáková.