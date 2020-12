Dara Rolins překvapila uživatele svým neobyčejným outfitem. „Dobrý,“ reaguje bývalá první dáma

Na několika snímcích, které zpěvačka zveřejnila, je zachycena ve flitrovaných šatech a černou síťkou přes hlavu.

„Jako správná žena mám problém na každé řešení a otázky na všechny odpovědi,“ napsala k fotkám.

Tímto neobvyklým outfitem své fanoušky překvapila, zřejmě však v pozitivním slova smyslu, jelikož se množily kladné reakce. „Já jsem si myslela, že Madonna omládla (to je kompliment), že co znovu vytvořila. A potom se dívám lépe, a to je naše FF,“ napsala jedna z uživatelek.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Na snímek zareagovala také bývalá první dáma Česka Dagmar Havlová, která jej okomentovala slovy „dobrý“. Zpěvačka Helena Vondráčková také Daře vysekla pochvalu: „Krásný a nápaditý,“ napsala.

Kromě Madonny připomínala zpěvačka sledujícím ještě někoho jiného, a to slavnou Christinu Aguileru. „Ch. Aguilera… jsem si teda myslela, že je to ona. A ona je to Darinka,“ stálo v komentáři. Někteří si v komentářích i zavtipkovali, protože síťku, kterou si dala Dara přes obličej, označili za roušku.

„Dobrá rouška, sluší vám to,“ bylo uvedeno pod fotkou.

O tom, že je Dara Rolins krásnou ženou , není pochyb. K jejímu vzhledu jí však dopomohly i malé či větší estetické úpravy. Uvádí se, že zpěvačka má za sebou kromě nosu i jiné zákroky. Nechala si udělat silikonová prsa a proti stárnutí bojuje botoxem.

První operaci nosu přitom podstoupila již skoro před dvaceti lety a o několik let později, v roce 2014, se v médiích objevila zpráva, že podstoupila další zákrok. Nově Dara podstoupila operaci nosu na Ukrajině. Jak však prozradila, nešlo o operaci estetickou, ale zdravotní.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.