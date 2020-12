To je neuvěřitelné. Božská Blanarovičová zase ohromila a zveřejnila „fotorecept“ na šťastný život

Hvězda uvedla, že minulost je to, co bylo a co nelze ovlivnit.

„Žijte naplno teď a tady, protože jen tak můžete ovlivnit vaši budoucnost. A kde začít? Udělejte si alespoň jednou denně radost. A hlavně nepochybujte. Teď je čas užívat si sebe a cítit se šťastně,“ napsala na sociální síti.

Herečka zveřejnila fotografii, na které celý její outfit ladí s interiérem nádherného prostou. Celebrita vypadá ve svých 57 letech neuvěřitelně mladistvě a zdá se, že čas nemá nad ní žádnou sílu.

Uživatelé sociální sítě svůj obdiv neskrývali.

„Pravda a krásně napsaná. Dva a půl roku jsem žila minulostí a dost se trápila. Pak přišel někdo, kdo mi změnil život a já na stará kolena opravdu žiji naplno, celý život se mi změnil a musím říct, že je to moc fajn. Nikdy jsem nežila pro sebe, vždycky jen pro druhé a teď teprv se to učím. Je to velká a příjemná změna,“ souhlasila s receptem Yvetty sledující Šárka.

„Sluší vám to a chce to žít každou minutu a neztratit dobrou náladu,“ uvedl Zbyslav Mencl.

„Dokonalost sama,“ konstatoval Pavel Žak.

„Krásné. Máte naprostou pravdu. Souhlasím s Vámi. Život je příliš krátký na to si ho zbytečně ‚otravovat‘ a nikdo z nás neví, co ho čeká druhý den...“ souhlasila uživatelka s přezdívkou Popelka.

„Yvettko, moc vám držím pěstičky a přeji vám krásný zbytek dne, dřív jsem to nedělala a máte pravdu, člověk by taky měl myslet na sebe a ne jen na druhé, moc mi to nejde, ale snažím se,“ zareagovala Majka Reková.

Na konci listopadu se Blanarovičová na sociální síti Instagram podělila o poctivý domácí recept na pravé lokše. Kromě receptu ale sdílela také video, na kterém je zobrazena její maminka, která lokše připravuje.

Jednalo se o druh bramborových placek oblíbený v kuchyni západního Slovenska a jižní Moravy.

„Babiččiny lokše – Yvetta&babi, recept z naší kuchyně,“ napsala kráska k videu a poté dodala v komentářích: „Dnešní ráno v naší kuchyni… Recept pro všechny milovníky jednoduchosti.“

Na videu Yvetta své fanoušky provedla celým procesem přípravy této pochoutky a vysvětlila, jak na ni.

„Je to ve videu, uvařit brambory ve slupce, když vychladnou, oloupat, postrouhat, přidat sůl, hladkou mouku, uhníst těsto, pak podle videa…“ popsala pak ještě detailněji recept v komentářích.