Po dovolené u moře je Simona Krainová opět v pracovním nasazení. Fanouškům ukázala, jak to vypadá

Česká topmodelka Simona Krainová se před několika dny vrátila z dovolené ve španělské Marbelle. Volné dny a odpočinek jí tak už skončily a tato kráska se musela opět vrátit do pracovního procesu. Při této příležitosti se podělila s fanoušky o jednu fotografii. Podívejte se, oč šlo.

Krainová si v poslední době užívala se svou rodinou ve Španělsku, kam vyrazila nejen za odpočinkem, ale také za svou dobrou kamarádkou, slovenskou moderátorkou a modelkou Zuzanou Belohorcovou. Ta se totiž do Marbelly nedávno přestěhovala se svou rodinou až z Floridy. V souvislosti s tím Krainová své fanoušky často těšila fotkami od moře – to už je však minulostí. Nyní se tato maminka dvou synů musela opět vrátit do práce, a tak se rozhodla, že svým příznivcům ze svého pracovního zápřahu aspoň kousek ukáže.

„Ahoooj, tak jsem zpět… V kolotoči. Jak se máte vy?“ napsala Simona k fotografii.

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejen, že se fanoušci vyjadřovali ke snímku, na němž je Simona zachycena s rozpuštěnými vlasy a v černém outfitu, ale také jí vzkazovali, jak se mají oni sami.

„Kočka největší,“ přidávali se pak další a jiní poznamenávali: „Simonko, vy jste neskutečná.“

Lidé jí vzkazovali, že je nádherná, dokonalá a krásná, a také, že jí to moc sluší. „Simčo,vypadáš skvěle,“ hlásal jeden komentář.

„Tak na tuto fotku můžu napsat jen jediné – OMG. Velká poklona,“ žasli jiní.

A pár zmínek padlo i o nedávné dovolené: „Nádherná, víc než kdy jindy. To Španělsko je náboj.“

Jak už tomu ale bývá, objevilo se i pár komentářů, v nichž někteří vyjadřovali trochu kritiky. „Paní Simono, jste nádherná žena,ale ta „přifouknutá“ pusu je děs. Nemáte to zapotřebí! Fakt ne!“ napsala jedna uživatelka.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.

Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.