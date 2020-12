„Marně jsem hledala nějaký náznak Photoshopu.“ Verešová se zvěčnila u cvičení jógy na pláži a ukázala světu svou postavu

Známá slovenská modelka Andrea Verešová vyrazila se svými nejbližšími na dovolenou do Dubaje. Poslední dny se tak její instagramový profil doslova zaplnil novými fotografiemi z pláže. Prosluněné a poměrně odhalené snímky tak těší její sledující a nyní do sbírky přibyl další takový.

Andrea Verešová opět dokazuje, že ani ve svém věku se rozhodně nemá zač stydět, jelikož o sebe stále dbá. I díky tomu, že na sobě tvrdě dře, má opravdu luxusní postavu, kterou by jí mohly závidět kdejaké mladší kolegyně. A tak se rozhodla, že se o svou figuru podělí s instagramovým světem.

„Čas pro mě,“ napsala ke snímku, který byl pořízen na jedné z dubajských pláži.

Na snímku je přitom maminka dvou dětí zachycena, jak jen v titěrných plavkách cvičí jógu. A vypadá to, že další z „odhalených“ příspěvků této krásky sklidil úspěch. Okamžitě se totiž pod fotografií začaly hromadit pochvalné komentáře.

„To je postava jako ze žurnálu,“ žasli někteří.

„Krásná. Taky chci takhle vypadat, ale jsem lenivá,“ svěřila se další uživatelka.

Jiní chtěli, aby modelka natočila video, jak cvičí a chtěli znát recept na dokonalou figuru. Ten však vzápětí odhalil jeden z jejích sledujících – a sice tanec a jóga.

Na její postavu se tak snášela jen samá chvála, jelikož ji všichni označovali za bezchybnou.

Někteří pak slovenské modelce vzkazovali, že je krásná a že vypadá o dvacet let mladší, než ve skutečnosti je. A je fakt, že málo kdo by jí tipoval 40 let.

„Marně jsem hledala nějaký náznak Photoshopu. No nic, krásná. A tiše závidím,“ stálo v dalším komentáři.

Pár uživatelů Verešovou dokonce označilo za bohyni a jiným div nedošla slova. „Těžko hledat slova, prostě perfektní jako vždy… Pohled pro bohy,“ vzkázal jí jeden muž.

Andrea Verešová

Modelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.

Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.