Oblíbená herečka ze Slunečné má údajně pletky s miliardovou společností. Jak to ve skutečnosti je?

Martině Hekerové herecká dráha zřejmě nestačí. Kromě toho, že je tato oslnivá kráska i houslistkou a zpěvačkou, nyní ještě vyšlo najevo, že by podle oficiálních rejstříků měla být jedinou členkou představenstva firmy Acquisition Capital, a.s., která vydává dluhopisy za stovky milionů korun. Co je na tom pravdy?