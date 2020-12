„To už to teď Prymula chodí dozorovat osobně v bílém?“ Uživatele Instagramu pobavil snímek Mareše z mikulášské nadílky

V České republice včera chodili se svou nadílkou Mikuláš, čert a anděl. A vypadá to, že se tato trojice nevyhýbala ani známým osobnostem. Důkazem je například český moderátor a zpěvák Leoš Mareš, který na svém Instagramu zveřejnil fotografii ze včerejší nadílky.

Leoš Mareš se svým sledujícím pochlubil, že i on byl součástí včerejší mikulášské nadílky, a to i přes to, že už dávno není dítětem. Na jeho sociální síti se tak objevila fotografie, na které moderátor stojí po boku Mikuláše, anděla a čertů.

„Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč. Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas. Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje, Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas,“ zavzpomínal Leoš u snímku na známou českou básničku, kterou se snad v dětství museli učit všichni z nás.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Leoš Mareš (@leosmares)

A po zveřejnění příspěvku následovala doslova smršť různorodých komentářů. V některých z nich se uživatelé zajímali o to, zda byl Leoš letos hodný. Na to si však vzápětí dokázali odpovědět někteří jeho sledující sami: „Dostaneš uhlí, prý si dost zlobil.“

„Za hory, za lesy, Leoše si čerti nesou…“ poznamenávali dále.

A přišly i další otázky: „Musel jsi jim něco zazpívat?“

Několik komentujících však psalo, že je Leoš už „trochu přerostlé dítě“. Dalš se pozastavovali nad básničkou a psali, že u nich čert chodí na něco jiného.

„…Na koláč? A já vždycky zpívala na guláš,“ divila se jedna uživatelka. Nebyla však sama.

Pár uživatelů se dále zaměřilo přímo na danou trojici a psali, že nejen z čertů jde strach. „Ty vole… Z toho anděla (koukala jsem na stories) jde větší hrůza než z čerta. Já ho potkat venku, pokládám peněženku a beru nohy na ramena,“ stálo v jedné z reakcí.

A do hledáčku se dostal i sám Mikuláš: „Ten Mikuláš má super sandále,“ bavili se další a jiní dodávali, že mu v nich chybí už jen ponožky.

Několik uživatelů si ale všimlo, že právě Mikuláš na fotografii se až nápadně podobá bývalému ministrovi zdravotnictví a přednímu českému epidemiologovi Romanovi Prymulovi. A tento fakt se tak stal terčem dalších vtípků.

„To už to teď Prymula chodí dozorovat osobně v bílém?“ bavili se někteří.

A přidávali se i další: „Přesně. Ten vedle Leoše – jasnej Prymula.“

Leoš tak své uživatele tímto příspěvkem, jako vždy, skvěle pobavil.

Leoš Mareš

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.

Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.