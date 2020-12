„Anděl v ráji.“ Tanečnice Veronika Lálová se předvedla na pláži v plavkách

Vypadá to, že se spousta známých celebrit rozhodla, že se před Vánocemi vyrazí ohřát do tepla. Jak jinak si vysvětlit, že spousta z nich v poslední době odcestovala k moři. Po Nele Slovákové, Simoně Krainové, Daře Rolins či Marešových se k moři vydala také Veronika Lálová. A stejně jako ostatní i ona sdílí své zážitky se sledujícími.

Nyní se na jejím Instagramu objevil snímek, na němž je zachycena na pláži v dvoudílných plavkách. Pózuje mezi palmami a v pozadí je vidět moře.

„Co víc si člověk ještě může přát. Zase normální svět, prosím!“ napsala k nové fotografii.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený VERONIKA LÁLOVÁ (@veronikalalova.cz)

A reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Spousta z nich totiž Veronice psala, že jí to moc sluší. „Moc vám to sekne,“ zněl jeden komentář.

V jiných komentářích se pak objevovaly podobné. „Jsi překrásná jako vždy, Verunko. Máš krásné bříško,“ dodávali ostatní.

Další se shodli na tom, že místo, kam odjela, je ráj. A nejen to: „Anděl v ráji.“

„Krása, Verunko… Užívej si pohodu a teplo…“ přáli jí někteří.

Jiní si ale s nadsázkou posteskli, že to není fér. „Verčo, to není fér, odjet si za krásou slunečných dnů a nechat nás tady. Užívej si to, vypadáš skvěle,“ napsala jedna uživatelka.

Veronika, kterou na této sociální síti sleduje 21,7 tisíc lidí, se tak může radost, že mnohé své fanoušky opravdu potěšila.

Veronika Lálová

Veronika Lálová je lektorka tance a profesionální tanečnice, která je vícenásobnou mistryní ČR v párové i sólo salse. Tanci se věnuje již od svých sedmi let, kdy ji rodiče poprvé přihlásili do kurzu.

V minulosti se účastnila soutěže StarDance, v níž tančila s hercem Zdeňkem Piškulou a sportovcem Davidem Svobodou. Se svým tanečním partnerem Piškulou ve StarDance v roce 2016 dokonce zvítězili.