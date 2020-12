Eva Burešová prozradila fanouškům detaily o silvestrovské show Tvoje tvář má známý hlas. Máte se na co těšit, vzkazuje

Diváci se mají zřejmě letos na co těšit. Čeká je totiž speciální díl oblíbené pěvecké a taneční show. A dokonce je již známo, kdo se v ní objeví. Prozradila to právě Burešová, když na svém Instagramu sdílela společnou fotografii.

„Silvestr 2020. No, já myslím, že se všichni máte na co těšit…“ napsala tajemně.

Na snímku přitom stojí s herci Markem Lamborou a Alešem Hámou, slavným kuchařem Přemkem Forejtem a moderátorem Ondřejem Sokolem.

„S takovou sestavou to bude dost zábavný večer,“ reagovali na tento příspěvek uživatelé.

„Už se moc těším na Silvestra 2020. Vypadá to že to bude podle obsazení úžasná jízda,“ přidávali se další.

Komentáře se tak velmi brzy naplnily vzkazy, že se na tento díl lidé už velmi těší. „To se tedy těšíme,“ podotýkali.

Podle ostatních to totiž určitě bude stát za to: „Aaaa, to bude určitě zase jízda.“

Někteří přitom herečce psali, že obdobný díl sledovali i loni a že doufají, že i letos to bude bomba a všichni si to užijí a pobaví se.

„Těším se moc! Každý rok koukám na silvestrovskou Tvář, a letos si to teda rozhodně nemohu nechat ujít!“ uváděli lidé.

Někteří si všimli toho, že z fotografie doslova čiší dobrá energie, protože jsou dobrá parta. „Tady jde vidět, jak je mezi vámi pouto přátelství… Kolegové, ale i přátelé. Všem moc sluší,“ stálo v další reakci.

Pár fanoušků se zaměřilo i na to, jak Eva na fotografii vypadá. Kromě vzkazů, že je krásná a nádherná, někteří psali, že je opravdu chic.

Burešová a Forejt

Při této příležitosti ještě zmiňme, že poslední týdny se v médiích řešilo, zda Burešová náhodou netvoří pár s Forejtem. Objevily se totiž zvěsti o tom, že si spolu tito dva začali milostný románek.

„Jen bych rád objasnil jednu věc. Ne, nejsem ženatý a ani jsem nikdy nebyl. A to, co je mezi mnou a Evičkou, je mi posvátné.

Uvádělo se, že právě během natáčení jedné z epizod Tváře herečce padl do oka známý kuchař ze soutěže Masterchef . Ani jeden z páru však tuto informaci nepotvrdil, ani nevyvrátil. Krátce se k ní vyjádřil jen Forejt, a to následovně:

Eva se ke svému soukromí ale vyjadřovat nechtěla. Chce si jej střežit, jak uvedla nedávno na Instagramu poté, co jí od rána volali novináři a ptali se na vztah s Forejtem.

„Od rána mi v dnešní posvátný den zvoní telefon. Volají média a ptají se na určitou věc. Věc, kvůli které mi volají už poslední měsíc a já jim všem stále dokola opakuji, že se o svém soukromí nechci bavit, že to, na co se ptají, je jen mezi mnou a dotyčnou osobou," uvedla tehdy.

Eva Burešová

Eva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se i do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Před rokem účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas. Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela.