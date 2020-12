Bloggerka Vančurová nadchla své sledující odvážným outfitem. V tomhle jste opravdu kočka, pochvalovali si fanoušci

Jestli tato kráska něčemu opravdu rozumí, tak je to nejen kosmetika a líčení, ale také móda. Bloggerka se totiž netají svou zálibou v oblékání, nakupování a vytváření neotřelých outfitů. A vzhledem k tomu, že má na svůj věk naprosto luxusní postavu, kterou by jí mohly závidět o poznání mladší slečny, může si vzít na sebe prakticky cokoli a vždy to bude vypadat skvěle.

Důkazem je i poslední černý outfit, o který se PLH podělila na svém Instagramu. A znovu tak potvrdila pravidlo, že v jednoduchosti je krása.

„Krásnou adventní neděli, právě vyšlo nové video a já mám pro vás dnes ten celočerný look. Černou barvu v horní části těla moc nenosím, protože jsem v ní ještě bělejší a hubenější a z toho úplně radost nemám. Ale! Na druhou stranu je to barva elegantní, klasická a sofistikovaná, plus v černé miluju kombinaci různých textur jako právě v tomto looku – hladká kůže, semiš, úplet,“ napsala Petra.

Následně uvedla, že jí celkově tento outfit připadá sexy, ale ne tak prvoplánově.

„Právě ten rolák a drdol jako klasické prvky vyvažující tu minisukní, alespoň tedy podle mě. Navíc v zimě s punčochami mi přijdou krátké sukně mnohem nositelnějši a nepůsobí vulgárně, zvláště pokud si třeba vezmete silnější silonky nebo vysoké kozačky nad kolena… No, tak jsem se vypovídala...“ dodala bloggerka a zajímala se o to, co její fanoušci říkají na celočerné looky.

Reakce na sociální síti

„Krásný, elegantní, a zároveň sexy outfit,“ uváděli někteří.

A sázka na černou se zřejmě vyplatila. Uživatelé totiž Petře v komentářích vzkazovali , že je to bomba a že jí to opravdu moc sluší.

Další se přidávali s tím, že je PLH „nádherná ženská ve svém věku“ nebo, že je „krásná jako vždy“. „Bomba, wow,“ napsali krátce, leč výstižně, další fanoušci.

„Teda, vám to vždycky tak hodně sluší. Klobouk dolů,“ polichotila jí jedna z fanynek, kterou zároveň zajímalo, co bloggerka dělá pro to, že je stále tak krásně hubená.

„Tohle vám sluší mnohem víc než „ultra mladistvé outfity“. V tomhle jste opravdu kočka,“ vyjádřili svůj názor další.

Pár fanoušků se přitom zaměřilo přímo na černou barvu a psalo, že mají tuto barvu moc rádi. „Moc sluší. Já mám černou hodně ráda. Ten kabátek je nádherný,“ lichotili jí.

„Teda, to je pecka, moc vám to sluší. Já dřív nosila jenom černou barvu, ale teď už zařazuji i barevné kousky,“ svěřili se další.

Kdo je PetraLovelyHair?

„Tak tohle ti sedne úplně špičkově. Taky poslední dobou docela často vyrážím v černé, ale barvy určitě neopustím. Ovšem černá je prostě sexy ,“ souhlasila s Petrou další obdivovatelka.

Petra Vančurová je česká bloggerka, která natáčí beauty videa o módě a kosmetice. Na svém profilu ukazuje většinou kosmetické výrobky, líčení a své outfity. V dané sféře je však známá spíše pod přezdívkou PetraLovelyHair. Tato kráska je držitelkou ocenění Blogerka roku 2013, 2014, 2015 a 2017 v kategorii Beauty.

Podle Forbes se umístila na 43. místě v žebříčku 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích.