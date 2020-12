Dana Morávková má jasno: Kapitolu s Ordinací by ráda uzavřela, petice za pokračování seriálu se účastnit nebude

O tom, že dlouhodobě oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě končí, se ví již nějakou dobu. Někteří herci byli zprávou zaskočeni, hovoří se dokonce i o petici za to, aby seriál pokračoval dál. Jak to vidí herečka Dana Morávková, která hraje v seriálu dlouhých jedenáct let?