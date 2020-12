„Necháte se očkovat, nebo ne?“ Eva Decastelo se zeptala sledujících na Instagramu

Rok 2020 je neodmyslitelně spjatý s koronavirem, který stále řádí i u nás. Vakcína bude však zřejmě brzy dostupná i v Česku a s tím tak vyvstává otázka, zda se lidé nechají naočkovat, či ne. Právě to zajímá i Evu Decastelo, která se ptala svých sledujících na Instagramu a ti se v komentářích podělili o své názory.

Eva zveřejnila na sociální síti fotku a požádala své sledující, aby jí sdělili svůj názor na poněkud vážnější téma.

„Výjimečně trochu vážnější téma, než tu obvykle řešíme. Blíží se doba, kdy bude k dispozici vakcína proti covidu a spousta lidí řeší, zda se nechají očkovat, nebo ne. A proč. Jak to máte vy, má sociální bublino? Necháte se, nebo ne? A proč? Budu ráda, když mi napíšete své názory,“ napsala Eva.

Nutno podotknout, že pod snímkem se rozproudila vášnivá debata a sledující se začali dělit o to, jak to vidí oni. „Klidně, půjdu v první řadě. Horší než kouření a chlastání to pro člověka nebude,“ napsal jeden ze sledujících.

„Ne, pokud by to mělo být obdobné jako u očkování na chřipku, že když ji člověk po očkování chytne, je to ještě horší,“ nesouhlasila jiná uživatelka.

Někteří jsou pak na vážkách a spíše s očkováním váhají: „Nejspíše nenechám. Důvodem je nestandardně rychlá doba vývoje a zřejmě nedostatečná protestovanost, za těchto okolností vnímám vakcínu jako rizikovou,“ stálo v komentáři.

Jiní zmínili i ruskou vakcínu Sputnik V. „Ne, leda kdyby už nebylo zbytí. Ale volil bych ruskou vakcínu Sputnik. Petr,“ vzkázal Evě uživatel.

„Já půjdu určitě. Jsem farmaceutka a nemám důvod nevěřit velkým firmám, které na vývoji dlouho globálně pracují a zkoušejí ji. Virus ve vakcíně bude oslaben, pokud ne mrtev, takže se nemáme čeho obávat,“ uvedla další uživatelka.

Eva Decastelo

Eva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka, cestování.

Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.