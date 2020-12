„Krása střídá nádheru.“ Monika Marešová ohromila svým novým outfitem

Na novém snímku je Monika zachycena před butikem slavné luxusní značky Loro Piana. A vzhledem k tomu, že značku označila i na samotné fotce, lze soudit, že její outfit je právě od této značky. Zvolila béžový komplet dlouhých kalhot a svetru. Přes rameno má malou bílou kabelku. A uživatelé se opět s chválou mohli přetrhnout.

„Bože to je nádhera,“ napsala jedna z uživatelek.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Monika Marešová (@monikamaresova)

„Krása střídá nádheru, moc vám to sluší,“ poznamenala jiná uživatelka.

Další konstatovali, že i jen z fotky je vidět, jak je její komplet pohodlný. „Krásné, barva, střih, i přes fotku jde cítit, jak je to heboučké,“ vzkázala Monice její další fanynka.

Někteří pak uváděli, že to je nejhezčí outfit, co kdy měla na sobě. „Nejkrásnější outfit a na celý život, moc vám to sluší,“ stálo v komentáři.

Nutno podotknout, že značka Loro Piana je zřejmě Moničina velmi oblíbená. Již dříve se totiž chlubila fotkami v oblečení právě této značky. Například před pár dny své sledující potěšila jednoduchou fotkou, která vyvolala o to více nadšených reakcí. Monika totiž seděla na béžovém gauči a na sobě měla outfit od právě zmíněné značky.

Vzhledem k tomu, že jen před pár dny Monika své sledující provokovala fotkami z exotických Malediv, jsou tyto fotky opět příjemným zpestřením.

„Moniko, vy jste tak neuvěřitelně zajímavá ženská... takových je opravdu málo,“ zareagovala například Martina Francová.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Monika Marešová (@monikamaresova)

Monika Marešová

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story. Proslavila se zejména vztahem s moderátorem Leošem Marešem.

Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.

Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.