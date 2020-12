„Beru to jako znamení, že když nemůžu zpívat já, tak nesmí nikdo.“ František Nedvěd popsal, jak bojuje s rakovinou

„Mám rakovinu. Já to pustím do světa, ať to všichni vědí. Jsem v léčení na chemoterapii, takže čekám, jestli se to spraví nebo ne. Náladu mám ale dobrou. Ničemu nepodléhám, jenom se léčím. Věřím, že příští rok bude lepší než ten letošní,“ vzkázal zpěvák, který letos na podzim oslavil 73. narozeniny.

„Jakmile mi to objevili, tak se zakázalo zpívat. Beru to jako znamení, že když nemůžu zpívat já, tak nesmí nikdo. Takže očekávám, že jakmile se opatření uvolní, tak se mi hlas vyléčí a budu moci pokračovat ve své práci,“ nevzdává se naděje Nedvěd a dodal, že náladu má dobrou.

Lékaři diagnostikovali Františku Nedvědovi nemoc krátce předtím, než vypukla pandemie koronaviru . Svým onemocněním vysvětlil i svou momentální hlasovou indispozici, protože kvůli boji s rakovinou má problémy i s hlasem.

Závěrem roku plánuje Nedvěd s ohledem na svůj zdravotní stav hlavně odpočívat.

„28. prosince jdu do nemocnice na třetí terapii, takže budu muset být v klidu. Ale budu kolem sebe mít rodinu,“ dodal hudebník.

Připomeňme, že i minulé Vánoce strávil písničkář v nemocnici, protože měl o svátcích náročnou operaci.

„Už předminulý rok o Vánocích jsem měl nějaký zdravotní problém související s draslíkem. Už tehdy mi našli vodu na plicích, léčili mě antibiotiky,“ vzpomíná Nedvěd.

„Šestadvacátého prosince 2019 jsem už neměl sílu udělat sám ani dva kroky a hned jsem se zadýchal. Manželka chtěla už několikrát volat sanitku, ale já jsem nechtěl. Pak už se nedalo nic dělat. Odvezli mě a vypumpovali mi z těla šestnáct litrů vody. Měl jsem nohy jako konve, žaludek i plíce plné vody,“ popisuje písničkář, který má od konce loňského prosince o sedmnáct kilogramů méně.

Na jaře tohoto roku zpěvák podstoupil operaci srdce v pražském IKEMu, kde mu lékaři provedli čtyřnásobný bypass.

František Nedvěd patří mezi přední osobnosti české country a folkové hudby. Vystupoval v kapele Brontosauři a Spirituál kvartet. Posléze se dal na sólovou dráhu.