Tereza Maxová překvapila své fanoušky fotografií s maminkou. Nikdy neuhodnete, kolik je té šarmantní dámě let

Maxová se pochlubila na Instagramu krásným snímkem s „babičkou“ - její maminkou Alenou Maxovou, která nedávno oslavila narozeniny.

„Jestli existují andělé bez křídel, tak je to určitě naše babi. Všechno nejlepší k narozeninám,“ napsala Maxová ke společné fotografii.

No a zní to neuvěřitelně, ale když se na ni podíváte, málokdo by řekl, že tato šarmantní a okouzlující dáma už má 71. Vypadá bravurně a spoustu fanoušků ji za filantropčinu matku ani nepokládalo. Mnohé také zmátlo oslovení „babi“ a byli šokováni, jakou to má Maxová mladou babičku.

„Jedná krásnější než druhá,“ zhodnotila jedna fanynka.

„Vypadáte andělsky obě!“ připojila se další.

Paní Aleně popřály i známé tváře z modelčina profesního okruhu.

„Také přeji vše nej, Alenko!“ zaslala jí virtuální polibek Eva Herzigová.

„Krásné narozeniny a mnoho mnoho dalších!“ vinšuje jí Daniela Peštová.

K blahopřáním se připojila rovněž i Karolina Kurková.

V čem spočívá tajemství dokonalého vzhledu maminky Terezy Maxové? Zřejmě v tom, že hodně času tráví u své dcery v luxusním resortu v Turecku. Tenkrát však své narozeniny oslavila v Česku a za trochu komornějších podmínek.

Modelka a filantropka

Supermodelka Tereza Maxová odstartovala svou kariéru modelky v 17 letech, kdy krátce před sametovou revolucí odcestovala do Paříže, přímo do epicentra módy. Blondýnka, která reprezentovala krásu slovanských dívek z východního bloku, pro západní svět v té době velmi nepoznanou, se ihned uchytila ve světě a spolupracovala s nejprestižnějšími módními domy jako Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Prada, Hermés, Gucci a mnoha dalšími.

Přestože čas strávený převážně v zahraničí jí rozšířil obzory, ona sama zůstala srdcem věrná rodné české zemi a to už jen tím, že se sem pravidelně vrací, zejména kvůli rodině, ale i Nadaci Terezy Maxové.

Založila ji v roce 1996, kdy poprvé navštívila pražský kojenecký ústav. Tereza se mezitím rozhodla pro charitativní činnost a dodnes pomáhá opuštěným dětem v dětských domovech, kojeneckým ústavem, dětským centrům, pro které shromáždila již slušné částky finanční pomoci. Od roku 2015 organizuje také pětidenní charitativní akci Teribear, jejíž součástí je i běh, do kterého se zapojuje i ona sama, její známí i veřejnost. Krásná myšlenka a množství pozitivně naladěných lidí je v čele právě s patronkou této akce, samotnou Terezou Maxovou, která patří mezi nejstabilnější osobnosti československé scény.

V této práci ji podporuje i její manžel, turecký byznysmen Burak Oymen, se kterým má dvě děti, dceru Minu a syna Aidena. Modelka má také ještě jednoho syna, nejstaršího Tobiase, jehož má z prvního manželství s dánským tenistou Frederikem Fetterleinem.