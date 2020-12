Dlouholetý vztah Inny Puhajkové a fotbalisty Tlustého skončil. Co se stalo?

Sympatická moderátorka, která se objevuje na obrazovkách TV Nova, řeší velké změny v osobním životě. Inna Puhajková a fotbalista Petr Tlustý se totiž měli údajně rozejít, a to po pěti letech vztahu a dvou letech společného bydlení.

S novou informací přišel portál Expres.cz, podle kterého se dotyční rozešli v dobrém. Vztah navíc měla ukončit právě Inna. Co se ale týče čtyřiatřicetileté moderátorky, ta zatím na dotazy ohledně rozchodu nijak nereagovala. Připomeňme však, že ještě letos v březnu se pár společně objevil na Plese v Rudolfinu.

Nicméně, pokud jde o jejich pětiletý vztah, některým přišlo zvláštní to, jak dotyční řešili společné bydlení. Před třemi lety se nastěhovali do nového bytu. Ten krásná sporťačka téměř rok zařizovala, ale nejednalo se přitom o jejich společný byt, jelikož majitelem a plátcem hypotéky je jen Tlustý. Už tehdy to tedy vypadalo, že pár o společné budoucnosti moc nepřemýšlí.

A podobně to bylo i se svatbou, na které Inna odpovídala vyhýbavě.

„My to nijak neřešíme. Necháváme to volně plynout. Už mám za sebou asi stavy, kdy jsem snila o svatbě. Teď už na tom ani nelpím,“ řekla v minulosti.

Příliš jim nenahrávala ani skutečnost, že oba byli hodně pracovně vytížení. Moderátorka trávila dost času v práci na TV Nova a fotbalista se přes týden obvykle nacházel v Jihlavě, kde hraje za tamní klub.

Nový přítel na obzoru?

Nicméně, uvádí se, že Inna nejspíše nijak netruchlí. Po jejím boku se totiž začal objevovat nový muž. Zatím se neví, o koho se jedná, ale zřejmě dotyčný nebude sporotvec. Ani na tyto informace však Inna nereagovala.

Inna Puhajková

Moderátorka Inna Puhajková se narodila v ukrajinském městě Rovno. Její matka je dcerou Volyňských Čechů, otec je Ukrajinec. V 90. letech se rodina přestěhovala do Česka.

Inna moderuje Sportovní noviny na obrazovkách TV Nova již šest let. Pokud jde o její vztahy, před fotbalistou Petrem Tlustým byl jejím partnerem i známý český hokejista Jaromír Jágr. S ním žila Puhajková dlouhá léta. I přes to, že jí vztah s hokejovou hvězdou nevyšel, má s Jágrem dobrý vztah.