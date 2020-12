„Nemám už tady na to nervy, fakt.“ Herečka Bendová se pěkně od plic pustila do české vlády

Situace s covidem-19 se v Česku mění ze dne na den. Za neděli u nás přibylo 1 999 potvrzených případů koronaviru, což je téměř o 900 více než před týdnem, ale je to o 1 656 méně než v sobotu. Nemocí tak aktuálně trpí 65 548 lidí. V souvislosti s tím nelze opomenout ani to, že rizikové skóre systému PES v posledních dnech stouplo na 71 bodů, což by znamenalo čtvrtý stupeň pohotovosti. Česko je ale aktuálně ve třetím stupni a od středy platí nová omezení. Nicméně, ve hře je možnost, že by koncem týdne mohlo opět dojít k uzavření hotelů i restaurací.

A právě takové jednání se nelíbí české herečce. Bendová se tak rozhodla, že svůj názor vyjádří na svém Instagramu, a to u fotografie, na které byla zachycena jen v jednodílných plavkách.

„Jako přátelé, jestli nám to tady zase zavřou, včetně škol, tak už mě uvidíte jenom takhle. Nemám už tady na to nervy, fakt. Tohle není úplně normální způsob jednání s národem, ne? Myslím, že jsme byli ochotni ještě vydržet, ale vše zavřít, pak uvolnit (při poměrně vysokých číslech), tak, aby si všichni do restaurací nakoupili, aby každý živnostník vše zorganizoval a pak to zase zavírali,to už je moc!“ rozčilovala se.

Stejně tak nechápala, proč byl vlastně vymyšlen systém PES: „A ještě by mě zajímalo,proč někdo vymýšlel PSA, když se podle něj neřídí?? Proč si tam nahoře vůbec hrají na to, že jsme ve 3. stupni, když tam nejsme?????“ Podle ní z nás vláda dělá blbce. „Chybí mi tady normální vedení, pravidla a především pravda,“ poznamenala závěrem.

Z jejích slov tak bylo znát, že se jí vůbec nelíbí, jakým směrem se situace v naší zemi ubírá.

Reakce na sociální síti

„Souhlas, je to likvidování živnostníků. Už je to na vidle…“ stálo v jednom z komentářů.

Pod jejím příspěvkem se navíc téměř okamžitě začaly objevovat různorodé komentáře. Někteří uživatelé psali, že jim Alice mluví z duše a stavěli se na její stranu.

A další reakce byly velmi podobné: „Je to už opravdu na palici.“

„To už není ani kočkopes…“ naráželi na (ne)funkčnost nového systému PES.

Pár uživatelů ale vyjádřilo názor, že se něco takového neděje jen v Česku. „No jo, ta pravda není v celém světě. Kamarádka žije v Německu a nemůže za vnoučaty, protože jsou 14 km od jejího bydliště. Je to hrozná doba. Musíme vydržet, snad bude líp,“ svěřili se někteří.

„To buďte velmi ráda, že nejste na Slovensku,“ poznamenávali naši slovenští sousedé a naráželi na dění v jejich zemi.

A objevily se i názory, že si za to Češi můžou sami: „Není to jen u nás v ČR… Stejné nebo podobné nařízení mají skoro všude na světě. Hlavně ať si sám člověk sáhne do svědomí. Půlka národa nosí roušky pod nosem , schází se potají velké skupiny lidí atd. Všichni to musíme vydržet.“

„Možná, že to není nejlepší jednání vlády, ale dalo se to čekat, že tam opět skončíme. Když vidím, jak se nosí roušky krásně pod nosem, jak se lid nadále baví přes zákaz, tak co jsme čekali. Ochraňujeme sebe, ale hlavně své okolí,“ podotýkali ostatní.

„Tak zase na druhou stranu vidět vás už jenom takhle, taky není k zahození,“ bavil se jeden uživatel.

Někteří uživatelé se však snažili brát celou věc s nadhledem a raději reagovali na to, že Alice přislíbila, že se bude objevovat už jen v plavkách

A další fanoušek přitakával: „Myslím, že nikomu nebude vadit vás vidět na fotkách jen takhle.“

Alice Bendová

Alice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Zahrála si v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.