Meghan Markle natočila první video po prohlášení o potratu

V neděli večer, 13. prosince, se v éteru objevilo video, na kterém Meghan Markle poděkovala lidem, kteří bojují s koronavirem. Vyzdvihla nejen zásluhy lékařů, ale také všech zdravotníků, dobrovolníků, prostých občanů, kteří se starali o své okolí během pandemie.

„Vidíme, že veřejnost nesedí nečinně. Když byly pozastaveny dětské obědy, viděli jsme, že se naši sousedé starali o to, aby děti dostaly potřebnou stravu. A v době, kdy nejzranitelnější skupiny a lidé se slabou imunitou nemohli opustit své domy, dopravovali jim na práh potraviny, které potřebovali,“ připomněla vévodkyně ze Sussexu.

Zdůraznila, že absolutně každý člověk dokáže poskytnout pomoc, přinejmenším vzbudit v blízkých naději a víru v lepší budoucnost.

Meghan poprvé promluvila k obecenstvu poté, co byl 25. listopadu v The New York Times zveřejněn její sloupec, ve kterém se přiznala, že v červenci 2020 potratila. Vévodkyně ze Sussexu vyzvala lidi, aby se dělili o své bolesti a navzájem se podporovali v těžkých časech pandemie covid-19.

6. května 2019 se princi Harrymu a jeho choti Meghan Markle narodilo první dítě, které dostalo jméno Archie Harrison Mauntbatten-Windsor. Obsadil sedmé místo v pořadí na britský trůn po dědovi, princi Charlesovi, strýci princi Williamovi a jeho dětech, princi Georgeovi, princezně Charlottě a princi Louisovi, a po otcovi, princi Harrym.

1. dubna přestali princ Harry a Meghan Markle oficiálně vykonávat povinnosti příslušníků britské královské rodiny. Aby získali právo na přestěhování se do USA, práci a podnikatelskou činnost, museli se rovněž vzdát oslovení Vaše královská výsost, státního financování a obchodní značky Sussex Royal.