U rodiny Middletonů bude veselo: V příštím roce totiž přivítají další přírůstek

Ve známé britské rodině mají obrovský důvod k radosti – přibude do ní totiž nový člen. Tentokrát však dá Middletonovým dalšího vnoučka jejich dcera Pippa. Ta má se svým manželem, miliardářem Jamesem Matthewsem, již dvouletého synka Arthura. Stane se tak dvojnásobnou maminkou.

„Všichni jsou bez sebe. Uprostřed tohoto velice náročného a obtížného roku jsou to konečně fantastické zprávy,“ otiskl deník slova zdroje blízkého slavné rodině.

O požehnaném stavu této půvabné ženy, která je mimo jiné i údajně majitelkou toho nejkrásnějšího pozadí, informoval deník The Sun. Ten rovněž uvádí, že mladší sestra vévodkyně z Cambridge je ze svého těhotenství patřičně „nadšená“.

Nicméně, manželé se k této radostné novince zatím nijak oficiálně nevyjádřili. A tak nezbývá jen vyčkat, zda je Pippa opravdu v očekávání, což bude nejspíš během několika měsíců i vidět.

Za zmínku stojí, že pár měl svatbu již v roce 2017 a v současné době manželé žijí v Londýně. Právě v centru hlavního města vlastní residenci o šesti ložnicích, za kterou měli zaplatit zhruba 17 milionů liber (493 milionů Kč).

Podle některých zdrojů ale manželé koupili také 72 akrů půdy v listnatém Bershire. Za pozemek ve vesnici, v níž už dříve zainvestovali do rodinného domku s velkou zahradou, měli zaplatit 1,5 milionů liber (43,5 milionů Kč), a je to prý zcela ideální místo na výchovu dětí. A důvodem má být právě to, že se jejich rodina za nějakou dobu rozroste o dalšího člena.

Připomeňme, že ze strany Kate a Williama mají Middletonovi již tři vnuky – sedmiletého prince George, který je následníkem britského trůnu, pětiletou princeznu Charlotte a dvouletého prince Louise.

Syn James

Pippa a Kate však nejsou jedinými potomky svých rodičů. Middletonovi mají ještě třiatřicetiletého syna Jamese, který je úspěšným obchodníkem.

James však v minulosti bojoval s vážnými psychickými problémy a údajně měl přemýšlet i nad sebevraždou. Naštěstí se ale začal se svými depresemi a problémy léčit, a dnes dokonce pomáhá charitativní organizaci Heads Together, která se specializuje právě na pomoc psychicky nemocným lidem. Tuto organizaci navíc založil Jamesův švagr princ Willliam s jeho manželkou a Jamesovou starší sestrou Kate.

Pokud jde o jeho osobní život, již více než rok je zasnoubený s finanční analytičkou Alizee Thevenetovou. Pár však zatím děti nemá. Vynahrazuje si to však velkým počtem pejsků, s nimiž je často vídán na procházkách Londýnem.