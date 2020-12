Nahá a těhotná. Kurková šokovala Instagram

Nebyl to rozhovor, byl to otevřený dopis čtenářům časopisu, ve kterém modelka sdílela zprávy o svém třetím těhotenství, stejně jako její myšlenky na pandemii a komplexy o jejím vzhledu.

Na svém Instagramu kráska sdílela nahé fotky a šťastné zprávy.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolina Kurkova (@karolinakurkova)

„Jsme nadšeni, oznamujeme nadcházející příchod nového dítěte do naší rodiny. Sdílela jsem exkluzivní kus s @glamourmag o mých zkušenostech s tímto těhotenstvím a jak se liší od doby před ... děkuji moc za všechna teplá přání. Nemůžeme být šťastnější nebo více nadšeni za tento nový přírůstek a zvláštní dobu!“ napsala.

Svůj dopis pro Glamour, Kurková začala příběhem o tom, jak se ona a její manžel dozvěděli o těhotenství.

„Když jsme s manželem zjistili, že jsme letos těhotní, byli jsme překvapeni, ale nadšení. Věřím, že věci se stávají, když se mají stát– je to součást té magické věci, nad kterou nemáme vždy kontrolu. Musíme se vzdát, být trpěliví, vyvíjet se a růst. Ale být těhotnou potřetí, a to zejména během této doby, je jiný zážitek.“

Mluvila také o svých emocích a zkušenostech spojených s tímto obdobím.

„Těhotenství je takový zvláštní, magický okamžik. Vaše tělo prochází tolika změnami – některé se vám líbí a jiné ne -, abyste vytvořili lidskou bytost se srdcem, myslí a osobností. Těhotenství mě děsilo v úžasu nad tím, co moje tělo dokáže a vydrží. Vždy jsem chtěl dokumentovat, jaké bylo moje tělo v tu chvíli, ale při prvních dvou těhotenstvích jsem se nikdy necítila pohodlně. Dvacet jedna let modelingu, dokumentující celý můj život na fotografiích, ale nikdy jsem nechtěla dělat těhotenské fotografie, protože jsem se nikdy necítila krásně a ukazovala své těhotenské břicho. Je to smutné, když o tom přemýšlím,“ popsala.

Vyprávěla také o svých fyzických rysech a jejím vzhledu. Kurková se narodila o tři měsíce dříve a v dětském věku absolvovala operaci pupeční kýly a vnitřní stěny žaludku. Výsledkem je, že pupík není opravdu „normální" pupík. Je to spíš mělký důlek a je tam nějaké mírné zjizvení. To také znamená, že když je těhotná, má na břiše ploché místo – břicho se nestane dokonale kulatým, nikdy ho nechtěla ukázat.

„Když jsem vyrůstala, byla jsem vždy nejistá ohledně svého těla, protože jsem vyčnívala. Měla jsem velké zuby a byla jsem vyšší než všechny holky a všichni kluci a měla jsem hubené končetiny, všichni ostatní vypadali, že mají křivky. Když jste tak mladí a vaše tělo je úplně odlišné, opravdu nevíte, jak s ním pracovat, jak si to udělat vlastní – potřebujete koučování, potřebujete vedení,“ uvedla.

Ale během pandemie a třetího těhotenství se Karolina cítí jinak.

„Nyní jsme v jiné době v módním průmyslu, který je o přijetí, kdo jsme a nedokonalosti, které nás dělají krásné. Moje třetí těhotenství mi dalo příležitost se konečně cítit svobodně v mém těle. Tohle je zranitelná doba, intimní doba pro nás všechny. Všichni jsme doma sami se sebou s časem přemýšlet o věcech, které jsou důležité, zvláště pokud máte děti. Co je učíte? Co si to vymýšlíte? Nechci předávat myšlenku, že krása znamená dokonalost,“ píše.

Také mluvila o svém nápadu na natáčení.

„Je mi požehnáno, že jsem schopná otěhotnět a že to můžu udělat potřetí – možná naposledy – a tak jsem chtěla udělat nějaké fotky mého těhotenství. Chtěla jsem, aby byly intimní, osobní, u mě doma. Bylo to moje oblečení. Tak jsem chtěla být fotografována. A tak jsem chtěla, aby mě viděli.“