Tom Cruise vynadal natáčecímu týmu kvůli protikoronavirovým opatřením. George Clooney herce podpořil

Clooney podpořil svého kolegu a zdůraznil, že lidé musí dodržovat předpisy.

„Nereagoval přehnaně, protože je to problém,“ uvedl Clooney během svého vystoupení v pořadu Howarda Sterna. „Mám přítele, který pracuje na jiném televizním pořadu, kterému se naskytla podobná situace.“

Clooney zdůraznil, že ač o situaci nemá dostatek podrobností, myslí si, že Tom Cruise „se nechoval vůbec špatně“.

„Tak bych to asi nenafoukl,“ dodal Clooney. „Člověk je v mocenské pozici, je to ošemetné, že? Má zodpovědnost za všechny ostatní a on má naprostou pravdu. A pakliže klesne produkce, hodně lidí přijde o práci. Lidé to musí pochopit a musí být zodpovědní. Prostě to není můj styl, abych to řešil tímto způsobem,“ uvedl.

Podle listu Sun byla Cruisova silná reakce způsobena tím, že dva členové týmu stáli příliš blízko sebe (méně než metr) před obrazovkou počítače.

„Jestli vás uvidím, jak to uděláte znovu, končíte. A pokud to někdo z týmu udělá, tak končíte taky – i vy, vy a vy také. A vy, už to nikdy sakra neuděláte znovu,“ řekl herec v uniklém audiu.

Cruise byl naštvaný kvůli tomu, že veškeré jeho úsilí o pokračování natáčení během pandemie mohlo být ohroženo.

A ve své peprné řeči pokračoval i dále: „Právě teď jsou zpátky v Hollywoodu a točí filmy kvůli nám. Vytváříme tisíce pracovních míst. Tak to je. Žádné omluvy. Můžete to říct lidem, kteří přicházejí o své domovy, protože ekonomika je v lockdownu.“

„My tenhle film neukončíme. Rozumíte tomu? Jestli to uvidím ještě jednou, tak končíte.“

V říjnu herec mluvil s režisérem filmu Christopherem McQuarriem, a to 52 dnů poté, co bylo 12 lidí na place v Itálii testováno na koronavirus, a mělo pozitivní výsledek.

Až 150 členům týmu bylo řečeno, aby nepřicházeli natáčet scény v Benátkách, protože byli v kontaktu s lidmi, kteří měli pozitivní test.

Po návratu do Velké Británie před dvěma týdny se Cruise osobně snažil zajistit, aby nedošlo k žádným dalším zpožděním.

„Tom to vzal na sebe, pokusil se s ohledem na zdraví a bezpečnost prosadit bezpečnostní opatření, aby se natáčení filmu již nepozastavovalo,“ uvedl zdroj pro Sun.

„Každý den vše kontroluje, aby se ujistil, že vše funguje, že lidé se chovají a pracují tak bezpečně, jak mohou. Je velmi aktivní, pokud jde o bezpečnost,“ dodal.

Ve stejné době vydání Forbes oznámilo, že Cruise, který je také výkonný producent filmu, dal 700 tisíc dolarů z vlastních peněz na pronájem dvou výletních lodí pro tým filmu během natáčení na různých místech po celé Evropě.

Dříve bylo uvedení filmu odloženo z července na listopad roku 2021 kvůli problémům souvisejícím s pandemií.