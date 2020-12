Nadčasová krása Blanarovičové v šatech bez ramínek: během adventního času se třpytí ještě víc

Celebrita outfit doladila krásným účesem, dlouhými stylovými náušnicemi a jemným make-upem.

„Krásný adventní čas...hlavně, ať jsme všichni zdraví...to nám všem přeji,“ okomentovala svou fotografii známá herečka.

Reakce uživatelů sociální sítě ukázala, že čerstvý příspěvek jim přinesl velké potěšení.

„Vy snad nestárnete, jak to děláte?“ dotazuje se Pavlína Eliášová.

„Moc vám to sluší. Přeji vám krásnou adventní neděli,“ uvedl Zbyslav Mencl.

„Nádherná jsi!“ konstatovala sledující s nickem leona.qasa.

Na začátku prosince Blanarovičová na sociální síti publikovala příspěvek, který ukazuje, jak pozitivně vnímat život a užívat si jeho chvilky.

Hvězda uvedla, že minulost je to, co bylo a co nelze ovlivnit.

„Žijte naplno teď a tady, protože jen tak můžete ovlivnit vaši budoucnost. A kde začít? Udělejte si alespoň jednou denně radost. A hlavně nepochybujte. Teď je čas užívat si sebe a cítit se šťastně,“ napsala na sociální síti.

Herečka zveřejnila fotografii, na které celý její outfit ladí s interiérem nádherného prostou. Celebrita vypadá ve svých 57 letech neuvěřitelně mladistvě a zdá se, že čas nemá nad ní žádnou sílu.