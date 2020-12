Vánoce jsou za dveřmi a Peštová už se nemůže dočkat. Na Ježíška čeká jen ve spodním prádle

Vánoce se blíží, a tak se Peštová rozhodla, že svým fanouškům přiblíží, jak vypadá předvánoční čas u nich doma. Nejen, že si zkrášluje interiér svého domova různými dekoracemi a doplňky – pečuje také o sebe. Na jedné z fotografií je dokonce vidět, že se snažila k vánočnímu stromečku doladit i barvu podprsenky a kalhotek.

„Ozdobit se dá víc než jen stromek,“ napsala ke svůdné fotografii.

Za zmínku stojí „svítící podvazek“ na její noze, který si manželka Habery vytvořila z vánočních světýlek.

To však nebyla jediná fotografie v prádle, kterou tato padesátiletá kráska uveřejnila. Na další se představila v krátkém svetru a kalhotkách značky Victoria Secret.

Zapózovala ale také u adventního věnce, a to zcela bez make upu. I tak ale neztratila na kráse…

Na dalších fotografiích je zachycena například v koupelně před plánovaným relaxem ve vaně nebo u toho, jak balí vánoční dárky.

„Už jen tři dny! Máte už vše nachystáno?“ zajímala se modelka u svého snímku.

Soudě dle fotografií bude mít její manžel doslova pohádkové Vánoce – tím nejkrásnějším dárečkem je pro něj totiž právě jeho půvabná partnerka Daniela Peštová.

Reakce uživatelů na sociální síti

„Kdyby ženy vypadaly jako vy, neznaly by stres,“ napsala jedna uživatelka.

A jak na její fotografie reagovali fanoušci? Většina z nich byla nadšená a neměla slov. V jejich komentářích se tak objevovaly zmínky o tom, jak je Daniela krásná, nádherná, perfektní či okouzlující.

Další jen podotýkali, že vlastně ani neví, co říct: „Nemám slov, krása.“

„Jste nejkrásnější žena,“ nešetřili chválou jiní.

Objevily se také zmínky o jejím věku, protože opravdu jen málo kdo by věřil, že tato kráska letos oslavila své 50. narozeniny. „Klobouk dolů, krásná padesátnice,“ zaznělo.

Spousta fanoušků rovněž ocenila, že Peštová je stále „krásná, přirozená, ne umělá žena“. Některé dokonce zajímalo, jestli na ni Paľo nebude kvůli takovým fotografiím žárlit.

Objevilo se ale i pár kritiků, kterým se zřejmě nelíbilo, jak se tato kráska odhaluje.

„V kalhotách by ta fotografie byla mnohem lepší,“ rýpli si někteří.

Daniela Peštová

Daniela Peštová se narodila v Teplicích a je česká supermodelka. Nejprve chtěla studovat na vysoké škole, ale po vítězství v modelingové soutěži se přestěhovala do Paříže a začala spolupracovat s Madison Modeling Agency. Poté se přestěhovala do New Yorku, kde se rozběhla její kariéra.

Vidět jsme ji mohli na titulkách známých časopisů, jako je Marie Claire či Cosmopolitan. Kromě jiného pracovala například pro takové značky jako L'Oréal či Victoria's Secret.

Byla manželkou Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Rozvedla se s ním v roce 1998. Poté se stal jejím partnerem slovenský zpěvák a porotce SuperStar Pavol Habera. Mají spolu dcerku Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.