Krainová opět rozpoutala válku na sociální síti. Důvodem se stalo video jejího syna. Proč?

Po roce přišly zas Vánoce… Čas klidu, lásky a trávení volných chvilek s těmi nejbližšími nadešel. K tomuto období se však zváže spousta tradic a zvyků. A právě jednu z tradic zmínil syn Simony Krainové v nedávno zveřejněném videu, čímž rozpoutal doslova válku na sociální síti. O co šlo?

Česká topmodelka Simona Krainová chtěla potěšit svého mladšího syna Bruna a sdílela s ním video na sociálních sítích, protože ji o to poprosil.

„Mami, prosím nahraj na svůj IG hrozně důležitou zprávu všem lidem. Musíme zabránit hromadnému zabíjení kaprů‼️ My jsme jich pár koupili a vezeme je na chalupu hodit do rybníku. Hezký předvánoční program,“ napsala ke svému příspěvku.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený simonakrainova (@simonakrainova)

Na krátkém videu tak její synek vyzývá všechny uživatele k tomu, aby si na štědrovečerní večeři raději dali něco jiného než kapra.

„Tak lidi, dobrý den, chtěl bych vám teď něco říct. Že máte strašný zvyk jíst na Vánoce kapry. Oni chtějí mít taky Vánoce a být s rodinou. Odvykněte si. Jezte třeba na Vánoce řízek,“ prohlásil malý bojovník na sociální síti a vzkázal všem lidem, že je má rád.

Reakce na sociální síti

Kdo by však byl býval čekal, že jeho vzkaz odstartuje takovou vlnu reakcí. A že byly opravdu různorodé.

„Brunko, ty jsi správný chlap, fandím ti,“ napsala jedna uživatelka.

Někteří se rozplývali nad tím, jaký je syn této krásky „správňák“ a psali, že je kouzelný.

Další lidé pak podotýkali, že je „strašně zlatý“. „Máte skvělé syny. Hezké svátky a svobodu všem kaprům,“ vzkazovali pak rodince Krainové někteří.

„Volním Bruna! Úžasňák na nekonečno,“ jásali další.

Nicméně, po pochvalách přišla i kritika. A vcelku velká. Lidem se například nelíbila zmínka o tom, že Simona vypouští koupené kapry do rybníku.

„Tím, že koupeného kapra pustíte zpět do rybníka, tak bohužel nepřežije,“ poznamenávali.

A s tímto názorem souhlasili i další: „Oni v tom rybníku už moc nepřežijí. A přeprava v sáčcích jim způsobuje extrémní stres. I chlorovaná voda ve vaně… Just sayin.“

Další naráželi na to, že moc nevidí rozdíl v tom, zda si někdo dá řízek z kapra či řízek z kuřete nebo vepře.

„Moc hezké… Ale řízek je také ze zvířátka. To ale nevidí umírat…“ napsala jedna komentující.

„Ono i to kuře „chce být s rodinou“ a tam má to zabíjení ještě větší grády,“ snažila se vysvětlit další.

Na síti se tak strhla vášnivá debata a lidé se div nedohadovali, co bude kdo jíst či nejíst a proč.

Někteří to ale však brali s nadhledem a uváděli, že to Bruno myslel dobře. Chlapce se tedy zastali.

„Tady jde spíš o to, že má malý hezký přístup a cit ke zvířatům. Ne o debatu o tom, zda je i řízek z prasete. Tak ten příspěvek myšlen nebyl. Je pravda, že bohužel tohle kapři nepřežijí, ale nikdo není dokonalý,“ argumentovala jedna fanynka.

Další ji pak doplnila: „Bruno je prostě „řízek“. Ale slušně vychovaný, dokonalá vizitka rodičů.“

Pár fanoušků pak kritiku nesneslo a začali i s dalšími výčitkami: „Prosím vás, jste tu všichni dospělí, Bruno je dítě. Všichni víme, z čeho je řízek, oni jistě ví, co by se stalo s kapříkem, když mají strýčka rybáře. To tu fakt musíte furt všichni omílat dokola, z čeho se dělá řízek? Že je hezká holčička, i když víte, že paní Simona má 2 kluky? Myslím, že ti více chápající pochopili úmysly, proč bylo toto video natočeno. Jinak přeji krásné svátky.“

Narážela tím na to, že lidé často Simoně vzkazují, že má krásné dcerky. Její synové totiž mají dlouhé vlasy, což se většině uživatelů nelíbí. A neustále dokola jí to připomínají.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.

Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.