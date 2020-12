Na internet mělo uniknout intimní video Verešové a jejího manžela: Za dopadení pachatele nabízí pohádkovou odměnu

Slovenský server Pluska.sk zveřejnil článek, jehož součástí bylo i pikantní video, na kterém měla být zachycena právě Andrea, jak si užívá v hotelovém pokoji se svým manželem Danielem Volopichem. Ačkoliv článek zanedlouho zmizel z webu, video se začalo šířit po internetu a k dohledání je zřejmě i nyní.

„S politováním musím konstatovat, že se objevilo fake video, které má za cíl poškodit a zdiskreditovat mě a mého manžela. Rozhodli jsme se proto podat trestní oznámení a zároveň požádat veřejnost o pomoc při hledání autora a šiřitele této nechutné videomontáže,“ uvedla Verešová na sociální síti.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Andrea Verešová Official (@andreaveresovaofficial)

Samotný web tvrdil, že video jim zaslal někdo do redakce. Verešová zareagovala ihned ve čtvrtek, kdy článek vyšel, a to tím, že to označila za podvrh. Následně zveřejnila i příspěvek na Instagramu, ve kterém napsala, že se odhodlala k ráznému kroku.

V příspěvku bylo uvedeno, že za poskytnutí informací vedoucích k dopadení pachatele nabízí pohádkových 50 tisíc euro, v přepočtu asi 1,3 milionu korun.

Včera pak Verešová uveřejnila video, ve kterém ukazuje videomontáž a naráží tak na to, že z daného intimního videa nelze usuzovat, že se jedná přímo o ni.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Andrea Verešová Official (@andreaveresovaofficial)

Andrea Verešová

Modelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.

Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.