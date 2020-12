„Chceme ještě Staré pecky na Silvestra.“ Mareš zachránil lidem Vánoce: Hodně se tančilo a zpívalo

Mareš se svými hosty připravil vánoční speciál s názvem Staré pecky, jehož přístupový kód pro sledování zveřejnil na internetu. Jde o záznam z jeho nového bytu ze dne 26.12.2020.

A lidé se nebáli ukázat, jak jim program hvězdy zlepšil náladu. Někdo tančil, další tleskali, jiní zpívali. K tomu všemu inspiroval lidi nápad moderátora, že uspořádal takový koncert.

„Hezký den, Leoši. To, co se včera dělo u našich doma s Vaší show, to jsem nezažila ani na Kabátech: úplně jsme zapomněli, že je nějaký covid a naštvaný PES. Děkujeme za ten nápad, Vaši práci a za to, ze hledáte způsoby jak,“ sdílel Mareš slova vděčnosti od svých fanoušků.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leoš Mareš (@leosmares)

Lidé děkovali hvězdě i v příspěvku, v němž Mareš ukázal obývací pokoj se stromečkem, který doplnil popiskem „Klid po bouři“.

„Bylo to super!!! Ať se Vám dobře bydlí,“ napsala Lenka Malá.

„Bylo to úžasné,“ vyslovila se Alena Koldová.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leoš Mareš (@leosmares)

„Bylo to super. Děkuji za zlepšení nálady aspoň na 2 hodiny. Monika taky super. JSTE PROSTĚ BOŽÍ,“ zareagovala Jiřina Štíková.

Některým se tento projekt natolik zalíbil, že požádali Leoše o přídavek.

„My chceme ještě Staré pecky na Silvestra!!!! Bylo to super!“ poznamenala Šárka Sasínková.

Zpěvák také zveřejnil videozáznam na své terase s Darou Rolins během zpěvu vánoční písně. Slovenská zpěvačka patřila totiž mezi hosty.

I tento status vyvolal spoustu emocí u sledujících sociální sítě.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leoš Mareš (@leosmares)

„Staré pecky, vánoční speciál. Takhle jsme včera začali. Díky, Daro...jako vždy jsi zářila,“ adresoval slova své kolegyni.

„Leoši, bylo to super, sešli jsme se celá rodina a zpívali společně s vámi a vašimi hosty. Moc příjemné završení vánočních svátků. Na vás prostě nikdo nemá. A na Patrika taky ne. A vaše žena je nejen velmi krásná, ale i moc vtipná. Děkujeme,“ poznamenala Renka Navrátilová.

„Super, bomba, bezva, cool.. Děkujeme za krásný zážitek. Dokonce se zapojila i naše 2měsíční dcera, která zpívala, když měla sólo @katkarihova.. Třeba ji jednou naše Eliška zastoupí,“ podotkla Marie Černá.

Zmiňme, že na Štědrý den avizoval pro své fanoušky vánoční překvapení.

„Tisíce z Vás zažily letos během léta atmosféru Starých pecek. Na druhý svátek vánoční, 26. prosince, se ale odehraje něco výjimečného, něco, co nikdo nečekal a co tu ještě nikdy nebylo. Speciální, unikátní, emotivní, intimní a přesto na závěr spektakulární dvouhodinová show.. A vy můžete být u toho! Ještě jednou budete mít letos šanci zažít Staré pecky. Živě a v přímém přenosu. Vánoční speciál z nového bytu. Hosté, které znáte, tak jak je neznáte. Příběhy, živá vystoupení, spousta překvapení a na závěr největší ohňostroj ROKU,“ uvedl v popisku akce.