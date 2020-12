Obrat v aféře kolem Verešové: Proč modelka stáhla lákavou nabídku za dopadení pachatele?

Připomeňme, že jako první tuto informaci o videu zveřejnil slovenský server Pluska.sk. Jehou součástí bylo i pikantní video, na kterém měla být zachycena právě Andrea, jak si užívá v hotelovém pokoji se svým manželem Danielem Volopichem. Ačkoliv článek zanedlouho zmizel z webu, video se začalo šířit po internetu a k dohledání je zřejmě i nyní.

„S politováním musím konstatovat, že se objevilo fake video, které má za cíl poškodit a zdiskreditovat mě a mého manžela,“ oslovovala Andrea v pátek přes sociální sítě veřejnost s nabídkou tučné odměny 50 tisíc eur (v přepočtu 1 300 000 korun) za dopadení autora a šiřitele podle jejích slov nechutné videomontáže. K výzvě připojila i telefonní číslo a email. „Někdo vytvořil falešné video a snažil se ho prodat. Už jsme něco zjistili, ale najít skutečný zdroj autora je hodně těžké,“ naznačila v sobotu webu Super.cz.

Samotný web tvrdil, že video jim zaslal někdo do redakce.zareagovala ihned ve čtvrtek, kdy článek vyšel, a to tím, že to označila za podvrh. Následně zveřejnila i příspěvek na Instagramu, ve kterém napsala, že se odhodlala k ráznému kroku.

Jen o pár dnů později je ale vše jinak. Podle informací mělo ke stáhnutí odměny dojít již 27. prosince. Příspěvek s odměnou cca 1 300 000 korun, na které Andrea lákala na sociální síti, byl totiž smazán. Dotyčná však zatím toto své rozhodnutí nijak nekomentovala. Ve hře je tedy několik možností – buď konečně zjistila, jak se celá záležitost seběhla, a odhalila viníka, anebo si tučnou odměnu rozmyslela.

Zmiňme však, že na sociální síti se začaly objevovat různé názory. Většina uživatelů si především myslí, že intimní nahrávka nebyla fotomontáží, nýbrž je reálná. To však již dříve modelka vyvrátila.

„Nejhorší je, že všichni věří, nebo dokonce chtějí věřit, že jsem to já, a je velice složité to vyvrátit,“ uvedla Verešová.

Nicméně, Verešová sdílela nový příspěvek, v němž poděkovala svým příznivcům za podporu.

„Děkuji za vaši lásku, podporu a oddanost, které mi pomáhají překonat výzvy tohoto roku...“ napsala modelka k novému videu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Andrea Verešová Official (@andreaveresovaofficial)

A i pod tímto příspěvkem se Andrea dočkala milých reakcí.

„Nejkrásnější žena široko daleko. Waaaau, normálně přemýšlím, že je dokonalá,“ napsala jedna fanynka.

Další podotýkali, že je modelka „krásná jako vždy“.

„Jak Popelka,“ uváděli jiní a další dodávali: „To je fakt top.“

Andrea Verešová

Modelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska . Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.

Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.