Lucie Borhyová se pochlubila novou luxusní róbou. Na tobě by vypadal dobře i pytel od brambor, vzkazují jí fanoušci

Oblíbená česká televizní moderátorka se na svém profilu na Instagramu podělila o nový přírůstek do svého šatníku. Tím je luxusní róba od české módní návrhářky Petry Brzkové, která navrhuje modely pro české celebrity. Podívejte se, jak tyto nádherné šaty Lucii Borhyové slušely.

„Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka,“ zní v textu Voskovce a Wericha z roku 1934. A už tehdy měli tito pánové pravdu. Pro Lucii Borhyovou, která si na svém vzhledu zakládá a kterou její image reprezentuje, to platí dvojnásob. Moderátorka se totiž snaží za každou cenu vypadat skvěle. A daří se jí to. Nyní ji k tomu pomohly jedny krásné večerní šaty, které sice ještě veřejně neoblékla, ale parádu v nich dělá alespoň doma.

„Tyto krásné šaty mi navrhla skvělá návrhářka @petra.brzkova. Bohužel na akci, pro kterou byly určeny, jsem je pak už nevynesla. Tak jsou ve skříni a snad třeba zase někdy… Brzy…“ napsala Lucie ke snímku.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lucie Borhyová (@lucie_borhyova)

Šaty, které má Lucie na sobě, jsou dlouhé až po zem a mají červenou barvu. Šaty jsou zajímavě řešené v oblasti pasu, mají dlouhé rukávy, decentní výstřih, a i když nic neodhalují, krásně obepnou Lucčinu postavu a zvýrazní její křivky. Navíc blonďaté moderátorce tato barva opravdu sluší.

...A takového názoru jsou i její fanoušci. Ti jí totiž pod fotografii okamžitě začali psát komentáře plné pochval.

„Teda Lucko, ta červená vám moc sluší,“ souhlasili uživatelé Instagramu.

Některé taky mrzelo, že Lucie v současné chvílineoblékne jinde, než doma. „Nadherná, moc Ti to sluší. Je to škoda, ale věřím, že je určitě vyneseš. Jsou dokonalé,“ reagovali.

A to, že jsou šaty krásné, přiznávali i jiní: „Jsou velice krásné.“

„Na tobě by vypadal dobře i pytel od brambor,“ lichotili Lucii další.

Objevilo se dokonce i přirovnání k jedné pohádkové postavě. „Červená karkulka,“ psali lidé.

Jiní uživatelé zase vyzdvihovali, jak je Lucie pohledná a sympatická.

„Vy jste taaaaak krásná, Lucko,“ zněl jeden komentář a další dodával: „Nádherná.“

Některým se líbila celá fotografie jako celek, tak se o své dojmy také podělili: „Umělecky plnohodnotná fotografie.“

Nezbývá než doufat, že v roce 2021 bude více možností, na nichž by Lucie mohla tuto luxusní a honosnou róbu předvést.

Lucie Borhyová

Lucie Borhyová je známá česká televizní moderátorka, která již od roku 1999 působí v pořadu Televizní noviny na TV Nova, kde je jejím partnerem Rey Koranteng. Diváci ji ale mohou od roku 2005 vídat také jako moderátorku magazínu Víkend. Objevila se i v několika filmech či seriálech jako Ulice, Comeback a další. Za svou kariéru získala mnoho diváckých a televizních ocenění.

Pokud jde o její osobní život, Borhyová má dvě děti. Staršího syna Lucase Papadakise, který se narodil 11. prosince 2008, má s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem. V roce 2012 byl jejím partnerem sportovní redaktor TV Nova Michal Hrdlička, s nímž má dceru Lindu. Ani tento vztah však Borhyové nevyšel.