Pártlová má za sebou těžký rok. Lékaři u ní náhodou objevili nádor. Co zpěvačka o své nemoci říká?

O svém trápení se Pártlová rozhodla promluvit až po několika měsících, kdy již měla to nejtěžší za sebou. Mnozí přitom ani netušili, že by se něco takového mohlo ve zpěvaččině životě odehrávat.

Své povídaní začala tím, že normálně mívá přes letní prázdniny kolem 40 koncertů, ale loni to kvůli koronaviru tak trochu nevyšlo. Její kolegové, s nimiž vystupuje, měli na programu akustické turné a Pártlová tak měla volno. To využila mimo jiné k tomu, aby si zašla k doktorovi s bederní páteří, která jí dělá problémy.

„Kamarád mi zařídil prohlídku a já si myslela, že to bude vyřešený ráz dva. Proběhla magnetická rezonance a pan dr. Fulin, volá: ,,Záda nic moc, slečno Pártlová, ale máme zřejmě větší problém!!! Našli jsme nádor v tlustým střevě!!!“ uvádí zpěvačka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martina Pártlová (@martinapartlova)

Následoval kolotoč několika vyšetření. Partlová však přiznala, že to tehdy doktoři neviděli úplně růžově.

„Spíš mě připravovali na to nejhorší a musela sem jít na první zákrok, po kterým mě měli hned pustit domu. Nepustili. Krom nádoru se totiž našlo i spousta polypů. Musela sem zrušit Besedy, nějakej ten koncert s Čechomorem a přestalo mi bejt do smíchu…“ uvedla.

„Nejhorší bylo, že tím pádem by to mohla mít i moje rodina. Naštěstí to dopadlo dobře. Uf,“ oddechla si a dodala: „Po pár dalších vyšetřeních se čekalo ještě na histologii a v polovině srpna mi volal pan dr. Hladík a oznámil mi, že má pro mě dobrou zprávu. Nádor není zhoubnej. Huráááá!“

Dodala přitom, že jedno z nejdůležitějších vyšetření byla genetika. Pokud by to totiž podle jejích slov bylo genetické, muselo by se všechno řešit dost radikálně.

Poté následovala operace, která se konala na konci září.

„Dali jsme toho šmejda pryč. Nicméně mi bylo řečeno, že jsem přišla za 5 minut 12… Přijít prý o rok dýl, tak jsme řešili tu horší variantu a možná bych se nedožila 50,“ uvedla.

Zpěvačka se rozhodla svůj příběh sdílet veřejně i proto, aby apelovala na ostatní, aby nepodceňovali žádné náznaky problémů jako ona a neoddalovali návštěvu odborníka, pokud je něco trápí.

„Já vím, že kolonoskopie zní strašně, ale věřte mi, je to úplně v pohodě. Píchnou vám oblbovačku, po který se krásně motáte a zákrok si téměř nepamatujete. Já sama z toho měla takovou hrůzu, že jsem začala hystericky brečet a klepat se jak ratlík,“ uvedla a dodala, že kdyby věděla, že to nic není, tak by se tak nebála.

Z této nepříjemné zkušenosti si zpěvačka však odnesla jednu zásadní věc. „Na prohlídku budu chodit každej rok do konce života a jsem za to vděčná. Pro mě to dopadlo dobře, ale bohužel ne všichni takový štěstí mají. Myslím na vás,“ napsala.

V závěru svého instagramového postu popřála všem lidem do roku 2021 hlavně zdraví a poděkovala všem doktorům a sestřičkám z Fakultní nemocnice Motol.

Reakce na sociální síti

„Jsi naše hrdinka. Už bude dobře,“ podpořila ji.

Lidé na její oznámení reagovali velmi překvapeně, ale dodali jí pořádnou dávku podpory. V komentářích přitom reagovaly i známé osobnosti, jako například její přítelkyně a herečka Nikol Štíbrová

„Je dobře, že to sdílíš veřejně. Tě mám ještě radši,“ vzkázala jí pod příspěvkem její další velmi dobrá kamarádka, herečka Veronika Arichteva.

Jako další se vyslovila i zpěvačka Anna K., která sama v minulosti prodělala rakovinu: „Holčičko drahá, jsi hrdinka, že o tom mluvíš veřejně. Je to moc důležité a máš mou úctu a obdiv. Můžeš pomoct mnoha lidem v rozhodování, zda jít na preventivní prohlídku, nebo zda začít okamžitě řešit jakýkoli zdánlivě malý problém… To nejdůležitější je vždy přijít VČAS, a pokud včas nepřijdeš, máš problém, a to velký… Já včas nepřišla… Je to tedy od tebe úžasné, že jsi o tom promluvila. Děkuju. Buď zdravá, holka jedna šikovná. A těším se na viděnou.“

A milá slova přišla i z řad její velké fanouškovské základny. „Jste silná ženská. Z kolonoskopie dělají největšího strašáka lidi v diskusích. Pokud je skvělý doktor a oblbovák píchne hned, přežít se to dá. Timto samozřejmě nic nezlehčuji a vím, že každý to má jinak. Já na ni byla a jsem ráda. Marti, tak hlavně zdraví,“ popřála jí jedna uživatelka.

„Marti, jsi silná žena. Přeji ti už jen pevné zdraví,“ dodávali fanošci.

Další ji utvrzovali v tom, že je opravdu skvělá ženská plná síly.

A ostatní se přidávali v tom, že jí drží palce, a vzkazovali, ať je hlavně v pořádku.

Navíc to vypadá, že její slova padla na úrodnou půdu a lidé si z ní berou příklad: „Moje drahá Martinko. Děkuji a slibuji, že tentokrát už si na to vyšetření dojdu. Strašně se mi nechce, ale asi jsem si to musela přečíst tady u vás, abych se odhodlala.“

Martina Pártlová

Tato jednačtyřicetiletá kráska je česká zpěvačka a muzikálová herečka. Původně je však vyučená prodavačka.

V roce 2008 se zúčastnila české verze soutěže X Factor. V ní skončila čtvrtá. Následně začala vystupovat v pražských muzikálech a také nazpívala duety „OSTRAVA !!!“ (2010 s Rudou z Ostravy) a „Mezi nebem a zemí“ (2012 se Skipem).

Společně se svými kamarádkami, herečkou Nikol Štíbrovou a herečkou Veronikou Arichtevou, tvoří pořad 3v1. Kromě toho vystupuje jako stálý host se skupinou Čechomor.