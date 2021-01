„Už před 21 lety jsem věděl, jak se správně rozloučit s končícím rokem.“ Jágr ukázal něco z archivu a nadchnul fanoušky

Na své instagramové stránce Jaromír zveřejnil video z legendárního zápasu a s fanoušky se podělil o milý příspěvek s výzvou:

„Už před 21 lety jsem věděl, jak se správně rozloučit s končícím rokem 31. 12. 1999 - v zápase proti Islanders jsem vstřelil hattrick a získal 7 kanadských bodů. Jak se říká, to nejlepší nakonec! Komu se povedlo něco podobného, tak mi napište, můžeme si o tom popovídat. Všem ostatním přeji krásný nový rok 2021!“

Публикация от Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr)

Co na to jeho fanoušci v komentářích? Přijal někdo jeho výzvu?

Je nezbytné poznamenat, že většina fanoušků ho odměnila naprosto bezvadnými komentáři a zavzpomínali na staré dobré časy:

„Jaromír Jágr je jenom jeden!!“

„Škoda že jsi zatím nevychoval mladého džejdžeje. Nástupce tvého trůnu by se hodil. Jinak taky všechno nééj do toho Nového roku a hlavně zdraví ať slouží jak má.“

„Krásný!!!! To byl úplně jiný sport než dnes,“ podotýká jeden z uživatelů.

„To byly časy! Díky,“ připojuje se k názoru další.

„Král je jen jeden. Do nového roku přeji vše nej, hlavně zdraví a postup zpět do extraligy. Na plácku za barákem jsme góly a asistence moc nepočítali. Byli jsme rádi, že jsme se sešli a mohli si zahrát. Přejeme si, abychom mohli podpořit Vás všechny hráče na zimáku.“

Fanoušci rozhodně nebyli skoupí ani na novoroční pozdravy a přání:

„Vám a Vaší rodině taky jen to Nej Nej Nej,“ přeje hokejistovi jedna z uživatelek.

Našli se pravda i uživatelé, kteří přijali výzvu hokejisty a pochlubili se svými výkony na ledě: „Sice to nebylo na silvestra, ale poslední turnaj sezóny a poslední jamka soutěžní sezóny. Potřeboval jsem birdie na vítězství a ze 178 m jsem to hodil 10 cm od jamky. Ale proti hattriku v hokeji ve Tvém podání je to nic. Ale pocit je to dobrý stejně,“ chlubí se s dávkou skromnosti jeden z uživatelů.

Fakt je, že jiným uživatelům sebevědomí rozhodně nechybí: „Nhlku jsem to dal levou zadní.“

Našli se i fanoušci, kteří mají vynikající smysl pro humor: „Pane Jágr… ještě když u nás pořádně mrzlo a dalo se hrát na nádržce, tak jsem o vánočním turnaji dal 7 gólů v zápase. A teď vy,“ pochlubil se jeden z nich.

„Už v roce 1989 jsem dal 20 gólů v jednom zápase...sám na rybníku, bez diváků, ale jeden lepší než druhý,“ připojuje se druhý uživatel.

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr je český hokejový útočník hrající za český extraligový klub Rytíři Kladno. Dříve působil v amerických a kanadských klubech, několik let hrál také za ruský tým Avangard Omsk v KHL. V Česku je spjatý s kladenským klubem, jehož je od roku 2011 většinovým majitelem.

U příležitosti 100. výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie ligy. V anketě pořádané v roce 2020 na oficiálních webových stránkách NHL.com zvolilo třináct předních hokejových expertů Jaromíra Jágra nejlepším pravým křídlem otevřené éry NHL (od roku 1967).

V minulosti randil s modelkou Andreou Verešovou, moderátorkou Sportovních novin Innou Puhajkovou či Veronikou Kopřivovou.