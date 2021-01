Za podmínek nové reality: Dara Rolins, která je v Emirátech, přišla s návodem na cestování

Zpěvačka Dara Rolins se rozhodla s dcerou strávit dovolenou v Emirátech. Celebrita zveřejnila i fotografii z teplé země a upozornila na nové podmínky cestování do této destinace.

Celebrita uvedla, že pokud někdo chce vycestovat do Emirátů, musí být připraven na to, že ho budou třikrát testovat.

„Že je ode mě nezodpovědné v této době cestovat? To je dost relativní s přihlédnutím k tomu, že nezodpovědní můžete být úplně stejně doma, jako kdekoli jinde. A speciálně tady, kde je disciplína a dodržování pravidel S i BEZ covidu naprostou samozřejmostí a tak zásadní,“ uvedla.

Poté se vrátila zase k tématu testování.

„To, že si vás přetestují i oni, jsem už zmínila. Jednou na JEJICH letišti hned po příletu a i při odletu. Přesněji - o ten poslední test se musíte postarat vy, ideálně den před odletem, na nějaké nejbližší klinice (mimo test z domova, který mějte stále při sobě, vytištěný, ten, za který JEDINÝ zaplatíte),“ poznamenala.

Co se týče teploty, měří ji podle jejích slov při vstupu do obchodů, a to buď osobně, na zápěstí nebo speciální kamerou s obrazovkou, ke které navede ulička nebo ochranka při vstupu.

Samozřejmě nechyběla zmínka i o důležitém ochranném prostředku.

„Roušky si dáváte dolů JEN, když jíte nebo pijete kávu, stejně jako já na předchozí fotce, kdy se mnozí pohoršovali nad mým nezodpovědným jednáním. Nevím jak vy, ale dávám si ji dolů i u nás doma. A pokud jde o ostatní možnosti a atrakce TADY, vše se tak nějak dá, i když s množstvím omezení. Co je však v mém, našem, případě podstatné: nelétáme sem za atrakcemi,“ napsala zpěvačka.

Na závěr se vyslovila k tomu, za jakým účelem přiletěla s dcerou do teplé země.

„Máme tu kousek od pláže dům, takže si užíváme víceméně sebe a pohodu. Vystačíme si a fakt se nenudíme,“ ujistila fanoušky Rolins.

O den dříve půvabná zpěvačka zveřejnila fotografii během přestávky s kávou v Dubaji.

Sledující Daru podpořili.

„Správné rozhodnutí, užívejte si… Život máme jen jeden,“ napsala Denisa Thieme.

„Jsme se vrátili z UAE a 100 % shoda se všemi zmíněnými informacemi. Odpočinout si od negativních zpráv, informací a počasí, je jako balzám na duši a za ta 3 testování a riziko storna se vyplatí!“ podpořil Dařinu volbu dovolené Jiří Tecci.

„My jsme měli tuto dobu trávit taky v Dubaji a právě díky prvnímu testu se zjistilo, že jet nemůžeme právě kvůli covid pozitivním členům naší rodiny, kteří měli jet taky... Byli jsme moc zklamaní, na druhou stranu tady je vidět, že Dubaj je v tomto hodně bezpečná a rozhodně není důvod se právě tam bát o své zdraví!! Užívejte i za nás,“ poznamenala Martina Frenková.

„Hned bych letěla. Někam, jedno kam. Já teda dost závidím,“ uvedla Nadja Past.