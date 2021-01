Slováčková překonala rakovinu a promluvila: Já a moje tělo spolu svádíme nekonečně dlouhé souboje

Slováčková nedávno uvedla, že je konečně po všech chemoterapiích a ozařování zdravotně v pořádku. Může se tak radovat. Na svém Instagramu si při této příležitosti pro své fanoušky přichystala krátké povídání, v němž promluvila o předsevzetí, tělu, sebepřijetí… A u této příležitosti se podělila i o několik fotografií.

Své povídání začala tím, že odstartoval nový rok a s ním se pojí i různá předsevzetí, která si lidé často dávají „Tak co vy a předsevzetí do nového roku? Já to upřímně nikdy nevydržela, asi jsem nebyla dostatečně motivovaná a další roky mi už přišlo celkově zbytečné si vůbec nějaké předsevzetí dávat. Ale tento rok jsem si řekla, že to prostě hecnu a několik jsem si jich na papír napsala,“ uvedla.

Fanouškům pak prozradila, že chce znovu aktivně číst knížky, jezdit po výletech, být pracovně ještě víc aktivní, vytvořit si krásné vzpomínky a okamžiky, a v neposlední řadě – dostat se zpátky do formy.

„Já a moje tělo spolu svádíme nekonečně dlouhé souboje. Od nenávisti k sobě samé, po první lekce zdravé sebelásky, kterou jsem si začala ordinovat ale až rok zpět. Je to běh na dlouhou trať, to vám povím… Ale, když někdo odjakživa řeší to, kolik máte kilo, jak vypadáte, jak se oblékáte… asi prakticky není možnost, aby to v člověku po dobu dospívání a i zbytku života nerezonovalo,“ vysvětlila.

„Já vám tu otevírám další pandořinu skříňku. Takhle teď vypadám. Tohle jsem já. Tohle je tělo, které je o několik kg těžší, než před celou nemocí. Tohle je tělo, které má celulitidu, špeky na břiše a 3 brady. Já vím, že nevypadá dokonale. Nejsem modelka z katalogu. Ale víte co? Tohle tělo mi zachránilo život,“ uvedla.

Slováčková má podle svých slov v minulosti za sebou cvičení do totálního vyčerpání i všechny možné drastické diety . Přicházely však neustálé jojo efekty a dodává, že hlavně její psychika byla v tomto směru „naprosto v prdeli“.

Následně však dodala, že je jedna věc, za kterou se stydí: „A já se stydím za to, kolikrát stojím doma před zrcadlem, brečím a je mi ze sebe špatně, protože nejsem ta drobná, hubená holka, jakou jsem si jako malá vysnila být. Jsem to prostě já. Žena s velkým zadkem, prsama, boky a stehnama. Konfekční velikost už asi nikdy nebude XS,S a stahovací prádlo bude vždycky moje poslední záchrana, protože si radši večer dám maso s bramborem, než salát.

Svým fanouškům také vysvětlila, proč se rozhodla dát si předsevzetí „dostat se do formy“, když má k sobě teď přístup, že konečně přijímá sama sebe takovou, jaká je…

„Inu, jak se říká – ve zdravém těle, zdravý duch. Sport jsem odjakživa milovala a ta kondice za rok nemoci se vypařila. Nenapsala jsem si tedy, že chci zhubnout a vážit vysněných 62 kg. Chci začít znovu aktivně sportovat, mít radost z každého nového pohybu, který mé tělo znovu zvládne (díky Bohu za svalovou paměť). Chci ho zaplavit láskou v podobě zdravého jídla (což teda až na pár dní, jako jsou třeba Vánoce, plním v podstatě odjakživa). A hlavně o svém těle smýšlet pozitivně,“ argumentovala.

„Říkám tomu jeden velkej F*@K OFF a budu dělat to, co je pro mé tělo a hlavu! to nejlepší. Díky za dočtení celého tohoto slohu až sem a závěrem: všechnu tu lásku, co rozdáváte kolem, šetřete trochu i sami pro sebe. Všichni jste krásné, jedinečné a úžasné bytosti. Buďte sami sebou. Starejte se o sebe a vaše tělo vám to bude s láskou vracet,“ poznamenala.

Dodala, že se už nenechá ničit „vystajlovanýma fotkama na sociálních sítích“ a tím, kdy ji kdo vyfotí tak, že bude „vypadat jak 100kg velryba“, nebo média napíšou články o tom, jak vypadá a co to nosí.

V závěru ještě poděkovala za snímky fotografce a podotkla, že šla mimo svou komfortní zónu. „Byla to pro mě challenge, něco takového fotit, a je pro mě další challenge je hodit sem na svůj IG. Ale je to pro mě další krok k přijmutí se,“ přiznala.

Reakce fanoušků

Otevřená zpověď této pětadvacetileté herečky velkou odezvu. Lidé ji podporovali a zahrnovali jen milými slovy.

„Aničko, moc krásně jste to napsala. Budu se toho držet. Mám za sebou přesně to, co Vy,“ svěřila se jedna uživatelka.

A i muži se ji snažili podpořit: „Ženská musí mít zadek!! To ocení pouze pravý muž.“

„Léčba dává tělu zabrat, já nabrala 10 kg. A shodit je v umělém přechodu je celkem oříšek. Držím pěsti, ať jste zdravá a daří se vám,“ přáli jí další.

„Klobouk dolů. Konečně někdo bez filtrů, úprav, zelených lístků na talíři místo večeře. Mějme se rády takové, jaké jsme a chovejme se ke svému tělu s úctou a láskou, páč je jen jedno a jiné už mít nebudeme,“ ocenili její otevřenost lidé a podělili se o svůj názor.

Další Aničce vzkazovali, že ji mají moc rádi a váží si jí.

Jiní dodávali, že je Slováčková neskutečná a velká bojovnice. „Aničko, jste naprosto úžasná. Píšu Vám to vždy a často. Jste jedna ze tří profilů, které denně projedu, díky za upřímnost ve všem,“ zněl další komentář.

Jiní ji utvrzovali v tom, že se rozhodně nemá za co stydět: „Inspirativní text a když jsem poprvý uviděla fotky, vyskočilo mi v hlavě „sluší jí to“.“

„Tvoje tělo je boží! A především - Z D R A V É!“ míní ostatní.

A na její slova reagovalo i spousta známých osobností. Komentář pod příspěvkem zanechala například herečka Veronika Arichteva, zpěvačka Martina Pártlová, zpěvačka Veronika Stýblová, herečka Eva Decastelo a mnozí další.

„Aničko, Vy mě dojímáte, když se dotýkáte prapodstaty bytí. Tolik moudrosti a pravdy. Jste úžasná osobnost!Teď už bude jen všechno lepší. Jste jako Phénix. Držím Vám palce Vaše DH,“ napsala herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová.

A připojil se i její herecký kolega Miroslav Etzler: „Andulko, jseš krásná holka. Tečka! Bez diskuse! A k tomu ještě tak šikovná! Klobrc dolů. A věř mi,že jsem holek viděl dost!“

Anna Julie Slováčková

Tato mladá a talentovaná žena je česká zpěvačka, herečka a moderátorka pořadů pro děti. Pokud jde o její původ, Slováčková pochází z umělecké rodiny, jelikož je její matkou česká herečka a moderátorka Dagmar Patrasová, a otcem saxofonista a hudební skladatel Felix Slováček.

Od malička se věnovala hudbě a zpěvu, ale také jazykům. Jako dítě účinkovala v pořadech své maminky a zahrála se také v pohádce Zimní královna. Již ve třech letech vyhrála konkurs a v následujících pěti letech propůjčila hlas Krtečkovi výtvarníka Zdeňka Milera na audionahrávkách. Působila i jako televizní reportérka dětského pořadu KiWi Junior, účinkovala v několika muzikálech a objevuje se i v několika hrách v divadle Semafor.

Diváci ji mohou znát i z 2. řady soutěže Tvoje tvář má známý hlas, které se zúčastnila v roce 2016. Nyní působí také v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde hraje zdravotní sestru. Následně se stala sólistkou hudebního projektu Film Music Tour, kde společně s Milanem Peroutkou, Moravia Brass Bandem a Chuheiem Iwasakim objeli několik českých měst.. Zároveň je jednou z moderátorek hudebního pořadu Mixxxér show na TV ÓČKO. Slováčková má také svou pop-rockovou kapelou Aura, se kterou vydala několik singlů.