Novinky ze světa celebrit: Kim Kardashian a Kanye West se rozhodli rozvést

Několik zdrojů potvrdilo, že hollywoodská hvězda pořadu Keeping Up With The Kardashian s rapperem „skončila“. Pár navíc údajně v posledních měsících „žil odděleně“. Rozvod je prý na spadnutí, i když se slavný pár snaží, aby vše proběhlo hladce a v tichosti.

„Kim si najala (hvězdnou rozvodovou právničku, pozn. red.) Lauru Wasserovou a oni (Kardashian a West, pozn. red.) vyjednávají o vyrovnání,“ uvedl dobře informovaný zdroj.

Wasserová přitom Kim zastupovala již při jejím minulém rozvodu v roce 2013 s bývalým profesionálním basketbalovým hráčem Kristopherem Nathanem Humphries.

Podle deníku řada zdrojů uvádí, že rozvod páru je „nevyhnutelný“. Modelka a podnikatelka arménského původu již dokonce přestala nosit snubní prsten a rapper strávil celé prázdniny ve svém domě ve Wyomingu, nikoli s rodinou Kardashianů. Svědčí o tom i to, že Kanye nebyl na žádném ze snímků, které Kim o svátcích sdílela.

Uvádí se, že jejich manželství procházelo krizí již v druhé polovině roku 2020 a Kim tehdy byla připravena vztah ukončit. Kanye však tehdy bojoval s bipolární poruchou a Kim přišlo kruté ho v té době opustit. Zdroje dokonce uvádí, že manželé se svými problémy obrátili na manželskou poradnu. Zřejmě to však nepomohlo.

Za zmínku dozajista stojí to, že hlavním předmětem sporu při rozvodu páru může být jejich dům v Calabasasu, za který utratili celkem přibližně 60 milionů dolarů. Kardashian chce, aby dům zůstal jí a dětem. Uvádí se také, že to není poprvé, co se v případě tohoto páru mluví o rozvodu. Nicméně, zdroje tvrdí, že tentokrát je podle nich „vše mnohem vážnější“.

Kim Kardashian & Kanye West

Kim Kardashianová je americká televizní osobnost, modelka a podnikatelka arménského původu. Původně se chtěla prosadit jako herečka, ale to se jí nepovedlo. Začala tedy podnikat a otevřela si se svými dvěma sestrami butik a módní podnik D-A-S-H. Slávu jí v roce 2007 přineslo její soukromé erotické video, které se dostalo na internet. Kim tehdy zažalovala společnost, která nahrávku šířila, a vysoudila pětimilionové odškodné. Její nahrávka jí získala status celebrity. Následně jí televizní společnost E! Network nabídla vlastní pořad, reality show zachycující její život a život její rodiny. Pořad se jmenoval Keeping Up with the Kardashians a zaznamenal úspěch. Následně nafotila i erotické snímky pro časopis Playboy. V roce 2008 se stala na vyhledávači Googlu nejvyhledávanější celebritou v USA.

Kanye West je americký hip-hopový umělec, rapper, producent, skladatel a designér. Na konci devadesátých let a na počátku roku 2000 se podílel na tvorbě hitů pro takové zpěváky jako Jay-Z, Ludacris, Talib Kweli a Alicia Keys.

Připomeňme, že West patří mezi nejpopulárnější umělce rappové scény v USA, na svém kontě má přes 20 cen Grammy. Westovo jmění se odhaduje na zhruba 1,3 miliardy dolarů – časopis Forbes ho v dubnu letošního roku uznal za miliardáře. Jeho alba byla zařazena do různých seznamů nejlepších alb, včetně seznamu 500 nejlepších alb všech dob podle časopisu Rolling Stone. Několikrát byl uveden v různých seznamech časopisu Forbes a dvakrát na výročním seznamu 100 nejvlivnějších lidí světa podle časopisu Time. Loni veřejnost šokoval tím, když oznámil, že chce kandidovat na post prezidenta USA.

Kim Kardashian a Kanye West se vzali v roce 2014 a vychovávají spolu čtyři děti. Kim v roce 2013 přivedla na svět dceru North a v roce 2015 se jí narodil syn Saint West. V roce 2018 jí náhradní matka porodila dceru Chicago West a o rok později 2019 jí jiná náhradní matka porodila syna Psalm West. Uvádí se, že pro Kim Kardashian by tento rozvod mohl být již třetím v pořadí.