Rok po „megxitu“. Britská média uvedla, zda princ Harry lituje svého rozhodnutí s Meghan Markle

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu v lednu 2020 způsobily celosvětový rozruch, a tak trochu i senzaci, když oznámili svůj záměr vzdát se královských povinností a stát se „finančně nezávislými“. Stejně tak chtěli rozdělit svůj čas mezi Velkou Británii a Severní Ameriku. Tak se stalo v březnu, kdy se služba na počest Dne Commonwealthu 2020 ve Westminsterském opatství stala poslední akcí, které se pár oficiálně zúčastnil.

Po krátkém pobytu v Kanadě se vévoda a vévodkyně ze Sussexu přestěhovali do rodného státu Meghan, Kalifornie. Stalo se tak krátce před tím, než došlo ke koronavirovému lockdownu.

Během karantény byli oba členové královské rodiny viděni, jak dodávají zásoby zranitelným obyvatelům Los Angeles.

Meghan a Harry nyní žijí v Montecitu v okrese Santa Barbara severně od Los Angeles.

V rozhovoru pro časopis US Weekly zdroj blízký tomuto páru trval na tom, že dotyční ničeho nelitují. Následně uvedl: „Harry nepociťuje žádnou lítost, že opustil královskou rodinu a je v Montecituopravdu šťastný.“

„On a Meghan si užívají svého nového života v Kalifornii, a také to být normální rodinou a mít svobodu v dělání svých vlastních rozhodnutí, aniž by je někdo hlídal,“ uvedl.

„Harry se neohlíží, i když mu doma chybí jeho přátelé,“ připustil.

Následně zdroj dodal, že Harry od svého královského odchodu „vzrostl v důvěře“.

Ve zmiňovaném rozhovoru královský zdroj také řekl, že rok 2020 byl pro pár poměrně dramatický.

„Rok 2020 změnil pravidla hry pro Harryho a Megan, a přinesl s sebou vzestupy a pády – stres z oznamování jejich odchodu z královské rodiny, trojí stěhování, boj s pandemií, přijeti důležitého obchodního rozhodnutí, vytvoření dobročinné nadace Archewell, potrat. To vše je sblížilo a učinilo z nich silnější pár,“ oznámil odborník

Meghan Markleová a princ Harry žádají královnu Alžbětu o odklad „megxitu“

Dříve bylo oznámeno, že princ Harry a jeho manželka Meghan Markle začali vyjednávat s královnou Alžbětou II a snaží se dosáhnout odložení „megxitu“. Dotyční prý chtějí pokračovat ve své charitativní činnost jako nepracující členové královské rodiny.

Jak uvádí The Sun, princ Harry a Meghan Markle chtějí prodloužit dvanáctiměsíční „megxit“. To by vévodům bez problémů umožnilo patronovat nad charitativními organizacemi, ale zároveň by byli považováni za nepracující členy rodiny.

Podle zdrojů deníku lze předběžná jednání nazvat „méně konfrontačními“ než ta první na lednovém zasedání v roce 2020. Ale předtím, než se Alžběta II a její věrní pomocníci vysloví, by měli podrobně prozkoumat smlouvy této dvojice se společnostmi Netflix a Spotify, aby se ujistili, že dohody jsou plně v souladu s „hodnotami královny“.

Otázkou stále zůstávají také vojenské tituly prince Harryho, které ztratil během skandálního „megxitu“, a také role vévodů v Královské nadaci Commonwealthu.