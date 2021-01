Třešničková představila světu nového přítele. Má však kontroverzní minulost

Populární česká youtuberka a influencerka Kristýna Třešňáková, vystupující pod pseudonymem Týnuš Třešničková, opět našla lásku. Svého nového přítele, kterým je o osmnáct let starší podnikatel Ladislav Bisenius, netají a podělila se dokonce o několik fotografií na sociální síti. Podívejte se, jak jim to sluší.

Pětadvacetiletá kráska se zamilovala. A vypadá to, že láska si nevybírá. Na jejím vztahu s tímto mužem totiž není zajímavý jen velký věkový rozdíl, ale také kontroverzní minulost nového přítele. Podnikatel z Ústí nad Labem, po jehož boku se nyní Třešňáková objevuje, byl před šestnácti lety odsouzen za pašování kokainu. Jeho temná minulost však blogerce zřejmě nevadí a svým objevem se chlubí na sociálních sítích.

„Jsem šťastná, že do nového roku vstupuji s tebou,“ napsala ke společné fotografii.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Týnuš Třešničková (@tresnickova)

Pokud jde o to, čímž se Bisenius provinil, jednalo se o drogy. Konkrétně si odseděl deset let ve vězení, jelikož byl jedním z organizátorů gangu, který pašoval kokain z Karibiku přes Holandsko do naší země. Dělo se tak prostřednictvím dvou kurýrů, kteří vezli 66 ampulí drogy v žaludku do Holandska a odtamtud autem do Česka. Jejich plány jim ale překazili celníci na česko-německých hranicích.

Informace hovoří o tom, že hlavní organizátoři pašerácké akce Elemír Slepčík a Vlastimil Havlíček tehdy dostali dvanáct let, novýbyl odsouzen „jen“ k deseti letům za mřížemi. Samotní pašeráci od soudu odešli s čtyřletými tresty.

Zatím není jasné, čím se podnikatel nyní živí, ale zřejmě na tom není finančně špatně. Konec roku totiž Bisenius s influencerkou strávili v německém Berchtesgadenu. Příchod nového roku tak slavili v jednom z luxusních hotelů v této oblíbené destinaci boháčů. V místě se navíc nachází i známé Orlí hnízdo Adolfa Hitlera.

Někteří však tvrdí, že i když se podnikatel rád obklopuje luxusem a drahými auty, zdání klame. Bisenius má mít totiž auta půjčená a bydlet má v pronajatém bytě v Ústí nad Labem. Spíše ho prý dotuje jeho drahá polovička. Jak to ale ve skutečnosti je, ví jen oni dva.

Z fotografií působí velmi šťastně a youtuberka doslova září štěstím. Vypadá to tedy, že ani minulost, ani otazníky kolem financí, jí její lásku nezhatí.

Reakce fanoušků

A jak na nový objev Týnuš reagovali její sledující? Jen pozitivně. Spousta z nich Týnuš novou lásku přeje a fanoušci jí vzkazují, že jim to moc sluší.

„Týnko, ty máš styl na všechno, dokonce i na ty chlapy, no. Sluší vám to. Tak krásný nový rok vám přeji,“ dodávali.

„Krásný pár jste! Pán má charisma,“ vzkazovali jí lidé.

Jiní podotýkali, že to bylo na krásce znát již dlouho: „Jsem za tebe šťastná. Zářila jsi už od začátku, to se pozná.“

Ostatní jí přáli, ať to v novém vztahu klape.

„Ať je vám spolu dobře. Moc ti to sluší. A krásný rok 2021 přeji,“ zněl další komentář.

Týnuš Třešničková

Kristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.

Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.

V roce 2018 se stala nehoda, která tuto kráska poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla. Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímali je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 459 tisíc sledujících.