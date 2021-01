„Na ženský nejsem. Ale teda tohle...“ Mottlová okouzlila fanoušky dráždivou sérií fotografií

Tato blond kráska ví, jak všem zpříjemnit začátek nového roku. Mottlová se totiž o první fotografii ze své černobílé série podělila hned v pondělí, aby svým fanouškům zřejmě zpříjemnila i start nového pracovního týdne. Navíc, nový rok je podle ní spojen i s tím, že by lidé neměli odkládat to, co chtěli udělat už dříve. A tak se činila i ona.

„A taky už je kulva načase, abych sem napinkala tyhle svoje NEJ fotky roku 2020,“ odhodlala se a začala fanoušky denně zásobovat snímky.

A vypadá to, že hned první snímek měl úspěch. „Jste opravdu nádherná,“ zněl jeden z komentářů.

„Sexbomba,“ okomentoval snímek další uživatel.

A jiní si stáli za tím, že je Barbora okouzlující.

Druhá fotografie se na sítích objevila v úterý a kromě fanoušků zaujala i její kolegy z branže. Reagovala na ni totiž její kamarádka a herečka Eva Decastelo. „Ty jsi kus!“ uvedla.

„Na ženský nejsem. Ale teda tohle...“ přiznala se jedna uživatelka.

Někteří v ní dokonce opět viděli podobu s herečkou Marylin Monroe.

Ani středeční fotografie nebyla i nic méně vyzývavá. Někteří uváděli, že je Bára před objektivem přímo „božská“.

„Neskutečně povedená série fotografií! Krásná, jako vždy!“ zněla další pochvala.

Další snímek některým uživatelům vyrazil dech natolik, že psali, že už vlastně nemají ani slov.

„Mají něco do sebe, ty černobíle fotky,“ pomyslela si jedna uživatelka.

Poslední fotografie, která se na sociální síti této čtyřiatřicetileté krásky objevila, si vysloužila téměř osm tisíc lajků.

„Baru, ty seš teda fotogenická,“ přiznala jí jedna fanynka.

„Skvostně vyfocený skvost,“ nechal se slyšet jeden z mužů.

Soudě dle reakcí to vypadá, že by Bára měla takové snímky postovat častěji.

Barbora Mottlová

Mottlová je česká herečka, zpěvačka, příležitostná moderátorka a modelka. Jako herečka se objevuje nejen na obrazovkách, ale také v divadle. Slávu jí přinesla i role v seriálu Streamu Přijela pouť. Fanoušci ji ale mohou znát také z volného pokračování snímku Pouť: Rozjetý devadesátky.

Co se týče jejího osobního života, jejím posledním přítelem byl bývalý muž roku Josef Kůrka. V září letošního roku se ale objevily informace o tom, že se pár po dvouletém vztahu rozešel. A podle všeho to byla právě Bára, kdo tento románek ukončil. Kráska je tak opět single.