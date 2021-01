Decastelo vystavila své tělo v plavkách. Instagram posuzuje její ideální „neideální“ tělo

Česká herečka Eva Decastelo je v poslední době proslulá svým novým koníčkem – otužování. Co chvíli totiž na sociální sítí sdílí fotografie z tohoto „zimního dobrodružství“. Výjimku neudělala ani tentokrát a opět se svým fanouškům ukázala v plavkách v tomto mrazivém počasí. Co na to říkali?