Alice Bendová promluvila o nahotě po svatbě. Změní se něco pro tuto vnadnou herečku?

Česká modelka, herečka a moderátorka se nedávno podělila o radostnou novinku. Na sociální síti svým příznivcům totiž oznámila, že je na „mladá kolena“ zasnoubená. O ruku ji totiž požádal její partner Michal Topol, s nímž žije již několik let. Nyní se Bendová svěřila, co se pro ni po svatbě změní a jaký názor bude mít na svlékání.

Bendová se po více než osmiletém vztahu s o dvanáct let mladším partnerem Michalem Topolem dočkala prstýnku. Pár již nyní plánuje svatbu a Alice v rozhovoru pro Expres.cz prozradila, co se pro ni sňatkem změní či ne.

„Se svatbou se nic nemění. Nevím, proč bych se měla přestat ukazovat, roláky teď nezačnu nosit,“ bavila se.

V rozhovoru přišla řeč například na svlékání se a odhalování na sociálních sítích. Alice totiž nepatří ke stydlivým ženám a ráda ukazuje to, čím ji příroda obdarovala. A na tom se prý nic nezmění – má totiž v plánu své tělo předvádět i nadále.

A pokud jde o samotnou svatbu, sedmačtyřicetiletá kráska nemá v plánu nic velkolepého. Spíše naopak.

„(Svatba, pozn. red.) bude v kruhu rodinném, nejsem na velké akce. I kvůli pandemii. Do roka a do dne by to být mělo,“ nechala se slyšet herečka.

Co se týče svatebních šatů, vzhledem ke svému věku prý bude Bendová volit spíše umírněnější svatební outfit.

Jak proběhly zásnuby?

A jak vlastně k žádosti došlo? I o to se Alice dříve podělila. Na Instagramu sdílela snímek, na kterém je zachycena s úsměvem od ucha k uchu. Každému tak bylo jasné, že se jí přihodilo něco velmi veselého.

„To ti to trvalo, ty můj blboune nejapnej. A nejsi vůbec romantik, ale ten prstýnek je pohádkovej a náramnickej. Tak přátelé, já jsem na mladý kolena zasnoubená,“ napsala Bendová k fotce.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Alice Bendová (@alice_bendova_official)

Kdo by si však myslel, že byly zásnuby romantické a jako z pohádky, mýlil by se. V jednom z rozhovorů totiž Alice dodala, že to proběhlo vcelku spontánně a bylo to pro ni velké překvapení.

„Nečekejte žádnou romantiku. Normálně jsme leželi na gauči, koukali na televizi a Michal se najednou na mě otočil a řekl: ‚Hele, nevezmeš si mě?‘ Začala jsem se smát, že si dělá legraci, a on vytáhl ten nejkrásnější prsten. Samozřejmě jsem řekla ano,“ prozradila.

Alice Bendová

Dodala, že celá „akce“ proběhla zrovna, když v televizi běželo Slunce, seno… Alice byla ale ze zásnub ještě o to víc překvapená, jelikož se se svým partnerem asi týden zpět bavila o svatbě a říkalisi, jak to je zbytečné a jak jim to takhle stačí. „A on za týden přišel s prstenem,“ řekla se smíchem.

Alice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.

Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.

Zahrála si v takových známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.