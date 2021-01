Bolí Daru Rolins návrat do zimy? Nejlépe na to odpoví čerstvé snímky hvězdy

„Dnes byl krásný den. Myslela jsem si, že ten přechod do zimy bude ‚bolet‘ víc, ale ten les a sníh za domem má také kouzlo,“ uvedla celebrita v popisku ke galerii.

Ve statusu nechyběla ani otázka od zpěvačky na téma svátků.

„A vy máte ještě stále vánoční stromeček?“ dotazuje se Dara.

Sledující do komunikace s hvězdou s ochotou vstoupili.

„Daro, Vy jste teda krásně barevná. To jsem snad ještě neviděla. Pecka. A ano, mám stromeček a o víkendu bude ryba,“ uvedla Viera Dvorakova.

„Jasně, že máme. A konečně u nás dnes i sněží,“ odpověděla Monika Heldiová.

Ale nejvíce fanoušky zaujal originální outfit Dary.

„Ty kombinace jsou úžasné a hlavně neobvyklé,“ vyslovila se Marcela Blechtová.

„Super barvy,“ lakonicky konstatovala Petra Vartovnikova.

„Líbí se mi toto oblečení ve stylu, co bylo rychle po ruce,“ okomentovala uživatelka s nickem katrinka_mc.

„Nejlepší oblečení do lesa, které jsem tuto zimu viděla,“ napsala Diana Fitosova.

Zkušenosti z dovolené

Na začátku ledna Rolins v jednom ze svých statusů z Dubaje upozornila na nové podmínky cestování do této destinace.

Celebrita uvedla, že pokud někdo chce vycestovat do Emirátů, musí být připraven na to, že ho budou třikrát testovat.

„Že je ode mě nezodpovědné v této době cestovat? To je dost relativní s přihlédnutím k tomu, že nezodpovědní můžete být úplně stejně doma jako kdekoli jinde. A speciálně tady, kde je disciplína a dodržování pravidel S i BEZ covidu naprostou samozřejmostí, a tak zásadní,“ uvedla.

Poté se vrátila zase k tématu testování.

„To, že si vás přetestují i oni, jsem už zmínila. Jednou na JEJICH letišti hned po příletu, a i při odletu. Přesněji – o ten poslední test se musíte postarat vy, ideálně den před odletem, na nějaké nejbližší klinice (mimo test z domova, který mějte stále při sobě, vytištěný, ten, za který JEDINÝ zaplatíte),“ poznamenala.

Co se týče teploty, měří ji podle jejích slov při vstupu do obchodů, a to buď osobně, na zápěstí nebo speciální kamerou s obrazovkou, ke které navede ulička nebo ochranka při vstupu.

Samozřejmě nechyběla zmínka o důležitém ochranném prostředku.

„Roušky si dáváte dolů JEN, když jíte nebo pijete kávu, stejně jako já na předchozí fotce, kdy se mnozí pohoršovali nad mým nezodpovědným jednáním. Nevím jak vy, ale dávám si ji dolů i u nás doma. A pokud jde o ostatní možnosti a atrakce TADY, vše se tak nějak dá, i když s množstvím omezení. Co je však v mém, našem, případě podstatné: nelétáme sem za atrakcemi,“ napsala zpěvačka.