Uživatelé sociálních sítí jsou ohromeni. Podívejte se, jak v 55 letech vypadá česká topmodelka Pavlína Pořízková

Pořízková patří mezi modelky, které si na nic nehrají a nebojí se světu ukázat v pravém světle. Dokazují to i její poslední fotografie, o které se podělila na sociální síti.

Například, první ledna zveřejnila fotografii, na které je bez make-upu. I když její tvář zdobí nějaké ty vrásky a věk jde znát, Pavlína se za svůj vzhled nestydí. Spíše naopak.

„Tady jsem – první den roku 2021, opravdu nahá. Žádný make-up, žádné filtry, nic na mém obličeji, jen téměř padesát šest let života. O rok starší a nejméně o dvacet moudřejší,“ napsala v úvodu popisku u fotografie.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Následně promluvila o zranitelnosti a o tom, co činí lidi silnějšími. A pro sledující měla jednu radu: „Dobré věci nemusí být vždy snadné. Láska bolí. To nejlepší, co většina z nás může udělat, je nestát se tvrdým nerozbitným diamantem, ale zůstat měkkým a zranitelným člověkem s případnou empatií a pochopením bolesti druhých lidí.“

„Okouzlující krása, uvnitř i navenek,“ zněl jeden komentář.

A pod příspěvkem následovaly milé a pozitivní reakce. Lidé jí totiž vzkazovali, že jí to moc sluší.

A další se přidávali: „Krása vychází zevnitř. Jste zlatá.“

„Vypadáte skvěle, Pavlíno. A ta přirozená barva vašich vlasů je opravdu pěkná!“ napsala jedna fanynka.

Jiní ji chválili za její otevřenost a dodávali, že to, co napsala, napsala krásně a pravdivě.

„Svou upřímností pomáháte ostatním,“ konstatovali někteří.

Na další fotografii, kterou sdílela nedávno, je zachycena v místnosti, jak stojí u okna. Krásně tak vynikla její silueta.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

U příspěvku Pořízková uvedla, že se jedná o její nový byt, který je doslova hned vedle jejího úplně prvního bytu v daném městě, který si pronajala v roce 1983.

„Tak jsem tady znovu. Jsem opět svobodná a nejsem si jistá svou budoucností. Ale jinak je mezi mnou teď a mnou tehdy obrovský rozdíl,“ podotkla.

„To je nádhera!! Vaše slova jsou krásná, váš byt vypadá krásně a i vy jste krásná,“ žasli někteří.

Pavlína Pořízková

Její obdivovatelé jí psali, že jsou na ni pyšní. Další opětto, jak skvěle na svůj věk vypadá. „Tak krásná,“ zaznělo v komentářích.

Dotyčná svou kariéru topmodelky začala už ve 13 letech, kdy žila s matkou a bratrem ve Švédsku. Pořízková byla v 80. letech jednou z nejpopulárnějších modelek Evropy a nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Tato kráska je známá také tím, že fotila pro Playboy i Harper´s Bazaar, tančila v americké obdobě Stardance, zabodovala s knihou Léto modelky, objevila se na filmovém plátně, byla porotkyní reality show America´s Next Top Model. Největší úspěch ale sklidila již v roce 1992, kdy se dostala mezi desítku nejkrásnějších žen světa.

Co se týče jejího soukromého života, už v roce 1989 se provdala za zpěváka rockové skupiny The Cars Ricka Ocaska a vychovali spolu dva syny Jonathana Ravena a Olivera Oriona. Pár ale nakonec po dlouhých 28 letech manželství oznámil rozchod. Připomeňme také to, že Rick Ocasek loni v září zemřel.