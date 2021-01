Verešová vystavila své tělo v Dubaji. Fotka hodná titulku „nejkrásnější žena světa“, žasnou fanoušci

Slovenská modelka Andrea Verešová si leden užívá se svou rodinou na dovolené ve Spojených arabských emirátech. Konkrétně zamířila do Dubaje, odkud postuje jednu fotografii za druhou. Její fanoušci tak jásají, jelikož se na jejím instagramovém profilu mohou kochat novými fotografiemi. Podívejte se, co tato kráska nasdílela tentokrát.

Vypadá to, že Verešová se řadí k dalším modelkám, které před chladným lednovým počasím raději prchají do tepla. V zahraničí si tak modelka nejen užívá relaxu, moře a tepla, ale také všem vystavuje na odiv své křivky. Důkazem jsou i následující fotografie.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Andrea Verešová Official (@andreaveresovaofficial)

A vypadá to, že první fotografie měla u fanoušků velký úspěch. Vysloužila si totiž několik tisíc lajků a spoustu komentářů.

„Ta se povedla,“ zněl jeden z nich.

„Andreo, s Vámi i ty mrakodrapy mají hodnotu nula… Jsem rád, že jste,“ rozplýval se další fanoušek.

Jiní Andreu označovali za nejkrásnější ženu: „Fotka hodná titulní strany časopisu s názvem „nejkrásnější žena světa“.“

„Souhlasím. Kočka jako blázen...“ uvádělo se v další reakci.

Někteří si dokonce v této souvislosti neodpustili narážky na Andreinu kolegyni, českou top modelku Simonu Krainovou. O těchto dvou ženách je totiž velmi dobře známo, že se nemají zrovna v lásce a že spolu na sítích tak trochu soutěží o to, kdo si získá větší přízeň fanoušků. I nyní proto některé zajímalo, co by na fotografie Simona řekla.

„Krainová je v tomto oboru looser,“ podotýkali někteří.

Na dalším snímku, o který se Andrea podělila, sedí v plavkách na pláži a je zachycena více zblízka. A i toto foto její příznivce zaujalo.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Andrea Verešová Official (@andreaveresovaofficial)

„Podle mě, jedna z nejkrásnějších žen planety,“ zněl další komentář.

Superlativy se to tak v komentářích jen hemžilo. Lidé jí opět vzkazovali, že je nejkrásnější, velmi atraktivní, nádherná, sexy či velmi smyslná.

Někteří obdivovali tělo této krásky a objevily se i názory, že dle mnohých má Andrea nejkrásnější tělo v ČR i SR. „To je forma toto, bože,“ neměli někteří slov.

Andrea Verešová

I přes milá slova se však našlo několik kritiků. „Už je holka vidět, co máš za sebou ale,“ neodpustili si někteří.

Modelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.

V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.

Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.