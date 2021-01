Krainová zveřejnila fotografii v bikinách a odhalila tajemství ideální postavy. Jídlo prý vůbec neřeší

Česká topmodelka Simona Krainová vyrazila svým manželem Karlem Vágnerem do tepla. Za destinaci si vybrali ostrov Svatý Martin, který patříc do karibského souostroví Malé Antily. A vypadá to, že si manželé opravdu užívají – děti totiž nechali doma. Simonin Instagram teď zdobí jedna sexy fotografie za druhou. Přesvědčte se sami!