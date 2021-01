Hvězda seriálu Slunečná Eva Decastelo: Jsem komplet „vopíchaná“! Co je na ní ještě přírodní?

Hvězda seriálu Slunečná přiznala, že i ona využívá výdobytků dnešní doby a nebrání se kosmetickým úpravám. Co však neuznává, je až přehnaná „umělá krása“ a také to, když ženy tyto úpravy popírají.

„Botox téma!!!! Absolutně nechápu, proč tajit, že mám botox nebo, že mám dofouknutou pusu. A úplně strop je být opíchaná od hlavy k patě a tvrdit, že jsem úplně přirozená,“ napsala hned v úvodu svého příspěvku na Instagramu.

U fotografie, na které leží na lehátku a nechává si injekčně píchat botox, tak prozradila, že i ona chodí na botox, a to už minimálně 15 let.

„Beru to jako prevenci proti tvorbě hlubokých vrásek, ale nechávám si dávat pouze poloviční dávku, protože si chci uchovat mimiku a nevypadat jako zombie. Botox mám i v podpaží – zastaví pocení na 8 měsíců – naprostý zázrak. A taky mám připíchnutou pusu, tedy jen horní ret, dále výplně nosoretních rýh a kruhy pod očima. Tedy ty mám vlastní, ale mám trochu výplně, aby ty kruhy nebyly tak hrozné,“ vyjmenovala své vylepšení.

Následně podotkla, že to je z výčtu jejích úprav vše a dodala, co je na ní stále přirozeného: „To je vše – konec hlášení. Jo a ještě umělé řasy a nehty. P. S.: Prsa mám stále svoje, je to poznat zejména, když si lehnu, rozjedou se samostatně do stran. Howgh! Konec upřímného okénka a za obličej děkuju @evaclinic.cz.“

Ve stories pak ještě dodala, že je ráda, že šla s pravdou ven. A dodala, že se za to nestydí.

„Já si prostě myslím, že je fakt hovadina, aby to člověk tajil a tvářil se, že je úúúúplně přirozenej, když je komplet vopíchanej. Takže jo, jsem komplet vopíchaná, ale nestydím se za to,“reagovala na věc ještě ve stories.

Decastelo svými slovy tak trochu narážela na jiné slavné ženy, které tvrdí, že stárnou přirozeně a přitom jsou jejich plastiky přímo do očí bijící.

Reakce na sociální síti

A vypadá to, že se odvaha této herečce vyplatila. Od fanoušků si totiž vyslovila plno podpory a milých zpráv.

„Je to pravda. Raději začít dříve nežli později. Když se totiž na tváři jednou udělá defekt, je to už nenávratně pryč. Prevence je základ,“ vzkazovala jí jedna uživatelka.

Jiné potěšilo zejména to, že Eva přiznala, jak to s takovými úpravami má: „Jóó, přesně tak. Líbí se mi, jak jste upřímná. Na nic si nehrajete a vše řekněte, jak je! Klobouk dolů...“

„Je super že jste to řekla, ale zastáncem toho moc nejsem,“ přiznávali někteří.

„Díky za upřímnost! Nám „obyčejným“ lidem takové přiznání pomůže. …a ne ty kecy, jakože „moje péče o pleť je ráno obličej umýt studenou vodou a pak si na rty dám cibuli“,“ podotýkali další.

Další pak měli. Kromě ceny je zajímalo například to, zda je tento estetický zákrok bolestivý, kolik je k němu potřeba výplně a tak dále.

A objevovaly se i další komentáře v podobném duchu: „Naprosto s vámi souhlasím. Lepší pravidelně malé dávky injekcí, než se v 50ti probudit, nechat se natáhnout liftingem a vypadat jak ještěr. Já jsem byla na výplních kruhů pod očima v 31ti letech, protože jsem prostě měla hluboké kruhy už několik let… Nemyslím si, že bych kvůli tomu byla horší člověk.“

Následně jí fanoušci psali, že je krásná, skvělá a že ji po tomto přiznání mají rádi ještě víc.

A našly se i komentáře, v nichž to celé lidé brali s jistou nadsázkou: :Já bych potřebovala zbotoxovat celá, takže u mě to stejně nehrozí.“

Jiní přiznávali, že by do toho šli také, kdyby mohli. „Mít na to finance, tak si tu hluboké vrásky mezi očima taky nechám zaplnit,“ napsala jedna fanynka.

Eva Decastelo

Eva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.

Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.