Těhotná Kurková opět příjemně šokovala své fanoušky novými snímky a videem. Jste poklad, vzkazují jí

Světoznámá modelka před nějakou dobou oznámila, že čeká dalšího potomka. Tím své fanoušky velmi potěšila a vypadá to, že se snaží těšit je dál. Požehnaný stav jí opravdu svědčí, a tak se toho Karolína Kurková snaží využít, co nejvíce to jde.