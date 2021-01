„Když posedlost svým tělem převládne nad zdravým rozumem.“ Krainová se svlékla úplně donaha a schytala to od fanoušků

A je to tady zas. Česká topmodelka Simona Krainová se na sebe snaží neustále upozorňovat, a tak se její instagramový profil hemží samými polonahými či nahými fotografii. I včera se podělila o takový snímek, na němž je „v rouše Evině“, ale fanouškům už to přišlo přes čáru. Co jí vzkázali?