„Ani Leoš Mareš by mě do toho nedostal!“ Marešovi vyrazili na neobvyklý výlet. Podle fanoušků jsou stateční

Marešovi pokračují ve svém cestovatelském dobrodružství. Nedávno jsme totiž psali, že jim dojmy z dovolené na kanárském ostrově Lanzarote asi nestačily, a tak se vydali do Maroka. Nyní na tomto kouzelném místě vyrazili na ojedinělý výlet, který, jak jinak, sdíleli se svými fanoušky.

Leoš a Monika Marešovi milují cestování. To jde, ostatně, vidět i na jejich sociálních sítích. Právě tam totiž často sdílí své zážitky z cest. Nyní si společně užili let balonem.

„Nedělní ráno. Už se vracíme domů. Budeme tam ve středu… V březnu,“ napsal pobaveně Leoš.

A zanedlouho poté se na jeho profilu začaly objevovat další videa či fotografie.

„START? Ani jsem si nevšiml, že už letíme. Trochu jsem se bál, ale překvapilo mě, jak příjemně a jemně balón letí. Žádné klepání nebo cukání. Prostě ticho a stabilní, ničím nerušený let,“ popsal svůj zážitek Leoš.

„Sláva, nazdar z výletu. NESPADLI jsme, už jsme tu.. více ve stories. Od @kmochaczech: „Jsi se celou dovolenou držel při zemi.“,“ dodal závěrem Leoš.

A lidé byli uneseni tím, jak si Marešovi dokážou užívat života.

„Leoši, Vy zažíváte nemožné věci, na nemožném místě, který se málokomu za život podaří. Hluboce závidím. A díky, že to sdílíte s námi. Úžasný. Šťastnou cestu domů,“ dodávali.

„Šťastný a krásný let,“ přáli jim další.

Někteří jim vzkazovali, že jsou stateční. „Leoši, ty jsi crazy,“ psali mu lidé.

Jiní přiznali, že mají strach z výšek a že by takový výlet rovnou zavrhli: „Ani Leoš Mareš by mě do toho nedostal!“

„Masakr,“ byli překvapení někteří.

Jiným se líbilo i to, že Marešovi měli v balónu pořádnou hostinu: „Tak toto je mega!! Pořádná snídaně. Maroko zbožňuji a vy si ho užíváte na maximum.“

„Moc krásný záběr,“ žasli nad výhledem jiní.

Leoš a Monika Marešovi

Leoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně „Být stále mlád“ s Karlem Gottem a z duetu se stal hit.

Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story. Proslavila se zejména vztahem s Marešem. Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.

Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.