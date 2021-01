Ledecká potěšila fanoušky snímky ze svahu. Jeden z nejkrásnějších pohledů na světě, žasli

V této době je spousta lidí zvyklá na to, že vyráží na hory, ať už rekreačně nebo s vidinou toho, že si pořádně zasportují. Koronavirová pandemie však tyto plány již rok lidem hatí, a tak jsou rádi i za to, když se na sjezdovky mohou podívat alespoň virtuálně.

A tuto možnost jim nyní poskytla česká snowboardistka a alpská lyžařka. Na profilu Ester Ledecké se to totiž takovými snímky nyní jen hemží.

„Už se to chystá,“ napsala kráska ke snímku, na kterém je vidět krásně upravená sjezdovka.

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Bože, to je nádhera. Co by za to člověk teď dal,“ posteskli si někteří.

A i jiní psali, že jim tyto zimní radovánky už chybí. „Já chci na sjezdovku,“ svěřovali se.

„To je jeden z nejkrásnějších pohledů na světě,“ stálo v dalším komentáři.

„Super, Esterko. Pro nás smrtelníky se této radosti nedostává,“ napsala jedna uživatelka a přidávali se k ní další lidé s tím, že ani oni se na svah nyní nedostanou.

Někteří podotýkali, že je to odtak trochu „provokace“ a jiní dokonce bíle zasněženou sjezdovku označili za „porno“.

Jiní dodávali, že je takový pohled opravu nádhera a ať si jej Ester pořádně užije. „To je manšestr...“ zněl další komentář.

„Krása! Držíme palce,“ objevila se i podpora pro sportovkyni.

V dalším příspěvku pak Ledecká sdílela krátké video, na němž je vidět, jak se baví její trenéři.

„Moji hraví trenéři a jejich dnešní cesta do kanceláře,“ bavila se záběry sama Ester.

A video potěšilo i ostatní. „Dobrá inspirace,“ vzkazovali nadšeně.

„To je nádhera… Když se vám povolaní stane koníčkem a zábavou,“ přidávali se další.

„To muselo být hustý,“ uváděli jiní fanoušci.

Ester Ledecká je česká snowboardistka a alpská lyžařka. Na Olympijských hrách v Pchjongčchangu překvapila celý svět, když získala dvě zlaté medaile ve dvou různých disciplínách, což předtím dokázali pouze muži. Je tedy první ženou, která získala olympijské zlato na zimních hrách ve dvou různých disciplínách.

Snowboardistka Ledecká se na olympiádě postavila i na start super-G, kde svojí jízdou všechny překvapila a v cíli nevěřícně zírala na výsledkovou tabuli, na které svítil nejrychlejší čas. Dokázala tak porazit všechny favoritky. Do dějin se Ester Ledecká zapsala o několik dní později, když dokázala vyhrát i paralelní obří slalom na snowboardu. Stala se tak první ženou, která dokázala triumfovat ve dvou různých disciplínách.

Dne 21. prosince 2018 byla uznána za sportovce roku v České republice.