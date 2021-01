„Dnes je oficiálně nejdepresivnější den v roce,“ upozornila Dara Rolins a ukázala, jak se mu nepoddat

„Dobře, přiznávám, že jsem dnes urputná a chci vám za každou cenu dnešek vyladit. Pro ty, co stále nechápou: Dnes je oficiálně nejdepresivnější den v roce, tzv. Blue Monday,“ uvedla na začátek statusu.

Následně se celebrita podělila o znalosti, kterými se může málokdo pochlubit.

„Tento terminus technicus se skloňuje už dobrých 15 let, kdy vznikla na toto téma i ‚vědecká rovnice‘. Ta ve svých výpočtech počítá se zadlužeností, počasím, tmou, která padá stále příliš brzy či nedodržením novoročních předsevzetí (ha! O těch jsem vám nedávno psala i já),“ pokračuje hvězda.

Dále Dara přichází pro své nadšence s doporučením

„Co s tím? Ignorujte ho! Přece si nenecháme zkazit toto ‚nevinné pondělí‘, které nějaký rádoby vědec vymyslel na zakázku jisté cestovky, která se snažila zvýšit prodej svých zájezdů do tepla,“ poznamenala celebrita.

Sledující na tento postřeh Rolins ihned zareagovali.

„Pondělky jsou skvělé a modrá je krásná barva, takže ‚modré pondělí‘ má potenciál být úžasným!“ vyslovila se k tématu Lucia Luciferka Hoosová.

„Přesně, protože jaký si to uděláš, takové to máš,“ uvedl Duška Nel.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dara Rolins (@dararolins_vermi)

„A já se od rána divím, proč mám dnes takovou depresivní náladu? Děkuji, už vím proč, protože jsem si myslela, že je to ze včerejší tiskovky slovenské vlády,“ zažertovala Radovana Svýbová Mráčková.

Od uživatelky Lucy Wild Adams přišel hlubší komentář.

„ Ahoj Darinko. Tak to nechápu, proč jej neoznačili za Black Monday? My zatím s mýma zvířecíma miláčkama máme fajn pondělí. Začátek nového týdne, již od rána. Zachránili jsme zaběhlého pejska, utekl majiteli z bytu a pak ji nějaký dobrák pustil z paneláku ven. Do toho mrazu...Nepochopím lhostejnost některých lidí! Každopádně díky čipu je pejsek zpět doma. Udělejte alespoň jeden dobrý skutek a hned budete mít hezčí den, a nice Monday,“ zdůraznila.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.